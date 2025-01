USA: Erstmals Mensch an Vogelgrippe gestorben

Erstmals ist in den USA ein Mensch nach einer Infektion mit dem Vogelgrippe-Virus H5N1 gestorben. Der Fall sorgt für Aufmerksamkeit, doch die Gesundheitsbehörden betonen ein geringes Risiko für die Allgemeinbevölkerung.

Das Wichtigste in Kürze Ein über 65-jähriger Patient mit Vorerkrankungen ist an den Folgen der Vogelgrippe verstorben.

Der Patient hatte direkten Kontakt zu Vögeln, darunter ein Schwarm in seinem Garten.

Mensch-zu-Mensch-Übertragungen wurden nicht nachgewiesen, und die CDC sieht weiterhin ein geringes Risiko für die breite Bevölkerung.

In den USA ist erstmals ein Mensch an einer Infektion mit dem Vogelgrippe-Virus H5N1 gestorben. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde von Louisiana handelte es sich um eine Person über 65 Jahre mit weiteren gesundheitlichen Problemen. Der Patient hatte sowohl mit Wildvögeln als auch mit einem Schwarm in seinem Garten Kontakt, erklärte die Behörde, ohne genauere Angaben zu machen. Bereits im Dezember wurde der Fall als erster schwerer Krankheitsverlauf einer H5N1-Infektion in den USA gemeldet.

Risiko für Allgemeinbevölkerung weiter gering

Das Virus H5N1 ist aktuell weltweit bei Wildvögeln weit verbreitet, und auch wildlebende Säugetiere infizieren sich zunehmend. In den USA führte das Virus zudem zu Ausbrüchen in Geflügel- und Milchviehbetrieben. Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gab es bislang jedoch keine Hinweise auf Mensch-zu-Mensch-Übertragungen. Die Behörde schätzt das Risiko für die Allgemeinbevölkerung weiterhin als gering ein. Seit dem ersten Ausbruch wurden etwa 60 Infektionen bei Menschen verzeichnet, darunter zuletzt auch ein Fall bei einem Kind.