USA warnen den Iran vor "schneller und schwerwiegender" Reaktion

Die USA warnen den Iran vor der Lieferung ballistischer Raketen an Russland und drohen mit "schwerwiegenden" Reaktionen. Washington prüft gemeinsam mit europäischen Partnern mögliche Sanktionen gegen Teheran.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Laut Berichten, plant der Iran hunderte ballistische Raketen für dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine an Russland zu liefern.

Die Lieferung wäre eine "dramatische Eskalation der Unterstützung des Irans", warnen die USA.

Entsprechend schwerwiegend werde die Reaktion ausfallen.

Die US-Regierung hat den Iran nachdrücklich davor gewarnt, ballistische Raketen an Russland zu liefern, um dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu unterstützen. Sollte Teheran diese Waffen dennoch an Moskau übergeben, drohe eine "schnelle und schwerwiegende" Reaktion, so der Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, am Montag (12. August). Derzeit führen die USA Gespräche mit ihren Sicherheitspartnern in Europa über mögliche Gegenmaßnahmen.

Patel erklärte, die USA seien zutiefst besorgt über Berichte, dass der Iran plane, Hunderte ballistische Raketen an Russland zu liefern. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine hätten die USA vor einer zunehmend engeren Sicherheitspartnerschaft zwischen Russland und dem Iran gewarnt. Diese Partnerschaft bedrohe nicht nur die Sicherheit Europas, sondern verdeutliche auch, wie "der destabilisierende Einfluss des Irans über den Nahen Osten hinausreicht".

Im Video: Pulverfass in Nahost: USA verstärken Militärpräsenz

USA drohen dem Iran mit Sanktionen

Die USA betrachteten eine mögliche iranische Raketenlieferung als "dramatische Eskalation der Unterstützung des Irans für Russlands Aggressionskrieg gegen die Ukraine", ergänzte Patel. Seit Monaten drohen Washington und seine Verbündeten Teheran mit einer Ausweitung internationaler Sanktionen, sollte es seine Partnerschaft mit Moskau vorantreiben.