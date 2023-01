USA weiten Huawei-Sanktionen aus - Exportverbot kommt

Die USA planen neue Sanktionen gegen den chinesischen Technologiekonzern Huawei. Regierungsvertreter wollen damit den Zugriff des Herstellers auf US-Technologien verhindern.

Das Weiße Haus will den Technologiekonzern Huawei offenbar komplett vom US-Exportnetz ausschließen. Das berichteten die "Financial Times", das "Wall Street Journal" und der Finanzdienst Bloomberg in der Nacht zum Dienstag (31. Januar) unter Berufung auf informierte Personen. US-Chipfirmen wie Intel und Qualcomm sei bereits signalisiert worden, dass ihre Ausnahmegenehmigungen zur Lieferung einiger Produkte an Huawei nicht verlängert werden sollten.

Die Maßnahme soll verhindern, dass das chinesische Militär mit amerikanischer Technologie modernisiert wird, so Bloomberg. Eine offizielle Stellungnahme vonseiten des Technologiekonzerns und der US-Regierung stehen noch aus.

Huawei-Verkaufsverbot in USA

Die USA haben bereits vor einigen Jahren restriktive Exportbeschränkungen gegen Huawei verhängt. Der Verkauf und Import von Huawei-Kommunikationsgeräten wurde verboten. Als Grund wurden Sorgen um die nationale Sicherheit genannt, da der Netzwerkausrüster und Smartphone-Anbieter mit chinesischen Behörden und dem Militär kooperieren könne.

Auch andere Länder haben sich demnach gegen einen Netzwerkausbau des Smartphone-Herstellers entschieden. Es gäbe begründete Zweifel an der Integrität und Unabhängigkeit des Konzerns zur chinesischen Regierung.

Deutschland hingegen setze trotz Sicherheitsbedenken weiter auf Huawei-Komponenten.