Verbraucherzentrale warnt: Vorsicht vor Tisch-Abzocke auf dem Oktoberfest

Vom 21. September bis 6. Oktober lockt das Oktoberfest mit hoher Nachfrage nach Festzeltplätzen, was Betrüger dazu bringt, überteuerte und ungültige Reservierungen anzubieten. Die Verbraucherzentrale Bayern warnt davor: Man sollte nur direkt bei den Wiesn-Wirten buchen.

Das Wichtigste in Kürze Die hohe Nachfrage nach Oktoberfest-Plätzen führt zu betrügerischen Angeboten im Internet, die oft überteuert und sogar ungültig sind.

Die Verbraucherzentrale Bayern rät, nur direkt bei den Wiesn-Wirten zu buchen.

Fake-Angebote können schwer rückerstattet werden, daher ist Vorsicht geboten. Alternative Plätze in den Biergärten können eine Option sein.

Mit dem Oktoberfest vor der Tür steigt nicht nur die Vorfreude auf das größte Volksfest der Welt, sondern auch die Gefahr, in die Falle von Betrügern zu tappen. Während die Festzelte meist lange im Voraus ausgebucht sind, locken skrupellose Anbieter im Internet mit verlockenden, aber überteuerten und oft ungültigen Platz-Reservierungen.

Tipps der Verbraucherzentrale

Die Verbraucherzentrale Bayern warnt deshalb vor unseriösen Angeboten im Internet. Denn diese sind oft viel teurer als die Originalpreise und es gibt keine Garantie, dass man mit einer solchen Reservierung wirklich ins Zelt kommt.

Viele Wiesn-Wirt:innen legen in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen fest, dass Reservierungen, die nicht direkt bei ihnen gebucht wurden, ungültig sind. Das kann dazu führen, dass man am Eingang abgewiesen wird.

Zudem gibt es auch immer wieder Fake-Angebote, bei denen Betrüger:innen die hohe Nachfrage ausnutzen. In solchen Fällen ist es meist sehr schwierig, das gezahlte Geld zurückzubekommen. Die Betroffenen bleiben auf den Kosten sitzen, wie die Verbandsjuristin Tatjana Halm erklärt.

Tipps für gute Sitzplätze auf dem Oktoberfest

Erfahrene Wiesn-Besucher:innen wissen zudem, dass es oft auch ohne Reservierung geht. Mit diesen Tipps könnten Sie trotzdem noch einen Platz ergattern:

Frühzeitig ankommen: Um gute Plätze zu sichern, sollten Sie frühzeitig vor Ort sein. Besonders an Wochenenden und in den Abendstunden sind die besten Plätze in den Festzelten schnell besetzt.

Zeltwahl: Wählen Sie ein Festzelt, das Ihren Vorlieben entspricht. Jedes Zelt bietet eine unterschiedliche Atmosphäre und kulinarische Spezialitäten, daher sollten Sie sich im Vorfeld informieren, welches Zelt Ihren Wünschen am besten entspricht.

Veranstaltungszeiten nutzen: Besuchen Sie das Oktoberfest zu weniger frequentierten Zeiten, wie unter der Woche oder am Nachmittag. Dies kann Ihnen helfen, einen angenehmeren Sitzplatz zu finden.

Biergärten außerhalb des Zeltes: Wenn die Festzelte voll sind oder Sie eine entspannendere Atmosphäre bevorzugen, gibt es in den Biergärten außerhalb der Zelte ebenfalls gute Plätze. Diese Bereiche sind oft weniger überlaufen und bieten eine angenehme Möglichkeit, das Oktoberfest-Feeling im Freien zu genießen.