Verdi-Mitglieder für unbefristeten Streik - Deutscher Post bleibt letzte Chance

Bei der Post sah es schon ganz nach einem Streik aus, doch dann kam es anders. Nun soll der Gesprächsfaden zwischen den Tarifparteien wiederaufgenommen werden.

Anzeige

Im Tarifstreit mit der Deutschen Post haben die Verdi-Mitglieder für einen unbefristeten Streik gestimmt. Nun bleibt der Post nur noch eine letzte Chance, um den Stillstand zu verhindern.

Sollten die Fronten bei den Gesprächen am Freitag (10. März) verhärtet bleiben, könnte Verdi immer noch zum Streik aufrufen. So einen erbitterten Arbeitskampf hatte es bei dem Logistiker in diesem Jahrtausend erst einmal gegeben, und zwar 2015.

Wie die Post den Arbeitsstillstand nun verhindern will, erfahren Sie oben im Video.