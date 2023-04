Vergesslicher Joe Biden blamiert sich bei Auftritt mit Kindern

Joe Biden ist bekannt dafür, hin und wieder ins Fettnäpfchen zu treten. Dies ist dem US-Präsidenten bei einem Auftritt mit Kindern gleich mehrfach passiert.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Fragen von Kindern haben Joe Biden mehrfach in Verlegenheit gebracht.

Der US-Präsident konnte selbst einfachste Fragen nicht beantworten.

Sogar der Name eines seiner Enkelkinder war dem 80-Jährigen entfallen,

Dieser Auftritt war für US-Präsident Joe Biden alles andere als ein Kinderspiel: Der 80-Jährige hat sich beim alljährlichen "Take Your Child to Work Day" im Weißen Haus den Fragen zahlreicher Kinder gestellt. Dabei machte Biden nicht immer eine gute Figur.

Denn der amtierende US-Präsident hat sich gleich mehrfach peinliche Pannen geleistet. Ein Kind hatte Biden gefragt, welches Land er zuletzt besucht habe. Doch dem Demokraten fiel nicht ein, dass er Mitte April in Irland - dem Land seiner Vorfahren - gewesen ist.

Außerdem konnte er sich bei der Frage nach seinem Lieblingsfilm nicht an den Titel erinnern. "Ich mochte diesen Film über den Typen, der mit Kampfjets fliegt", sagte Biden dazu. "Top Gun", half ihm daraufhin eines der anwesenden Kinder auf die Sprünge.

Ist Biden noch fit genug für eine zweite Präsidentschaft?

Und das war noch nicht alles: Außerdem entfiel ihm der Name einer seiner Enkelkinder. Den der 4-jährigen Tochter Navy Joan Roberts seines Sohnes Hunter.

Auftritte wie dieser sind Wasser auf die Mühlen seiner Kritiker, die infrage stellen, ob Biden geistig noch in der Lage sein wird, 2024 erneut für eine Wiederwahl zu kandidieren.