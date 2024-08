Verletzter Mitarbeiter bei Chemieaustritt im Oberallgäu

Am Montagmorgen erfährt die Feuerwehr von einem Chemieaustritt in einer Firma im Oberallgäu. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Chemieaustritt in einer Firma im Oberallgäu ist eine Person verletzt worden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten in Blaichach (Landkreis Oberallgäu) zu einem Großeinsatz aus. Die Schwere der Verletzung des Mitarbeiters der Firma ist bisher nicht bekannt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht und wird ärztlich betreut, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Die Bevölkerung ist demnach nicht in Gefahr. Was genau passiert ist und um welchen Stoff es sich handelt, sei bisher nicht bekannt.