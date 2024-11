"Verliebte Marionette" Putins? Trump-Nichte erhebt schwere Vorwürfe gegen künftigen US-Präsidenten

Donald Trumps Nichte Mary schießt in einem Blogeintrag scharf gegen den designierten US-Präsidenten. Trump-Freund Elon Musk unterstellt sie regelmäßigen Kontakt zu Wladimir Putin.

Das Wichtigste in Kürze Mary Trump wirft Donald Trump vor, "verliebt" in Putin zu sein und nennt ihn eine "Marionette".

Sie äußert Bedenken über die amerikanische Ukraine-Politik und Trumps Einfluss darauf.

Elon Musk wird von Mary Trump ebenfalls kritisiert, da er angeblich in regelmäßigem Kontakt mit Putin steht.

Mary Trump, die Nichte des designierten US-Präsidenten Donald Trump, hat in einem Blogbeitrag scharfe Kritik an ihrem Onkel geäußert. In ihrem Post, aus dem "newsweek.com" zitiert, äußert die 59-jährige Psychologin und Autorin Bedenken, dass Donald Trump die Unterstützung für die Ukraine zurückziehen könnte, was den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in eine gefährliche Lage bringen würde.

Selenskyj hatte kürzlich Putin und Trump einen Land-gegen-Frieden-Deal angeboten. Kremlsprecher Dmitri Peskow hat inzwischen aber erklärt, dass Putin keine Einigung über ein "Einfrieren" des Konflikts anstrebe. Mary Trump warnt, dass nun alle ukrainischen Opfer und die Hilfen der westlichen Unterstützer "umsonst" gewesen sein könnte.

"Schließlich könnte das Schicksal der Ukraine und Selenskyjs in den Händen von Donald Trump liegen, Putins Marionette, einem Mann, der in den Autokraten verliebt ist, der unsere Verbündeten zerstören will und sich ihm verpflichtet fühlt."

Trump-Nichte: Regelmäßiger Kontakt zwischen Musk und Putin

Mary Trump zieht auch den Tech-Milliardär Elon Musk in ihre Kritik mit ein. In ihrem Blogeintrag behauptet sie laut "newsweek.com", dass Musk seit 2022 in "regelmäßigem Kontakt" mit Putin stehe. Diese Verbindung beunruhige laut "nbc" bereits einige Mitglieder:innen von Trumps Team, insbesondere da Musk eine neue Abteilung für Regierungseffizienz leiten soll. Musk suche Mitarbeiter "mit superhohem IQ" für diese Aufgabe, wobei die Bezahlung "gleich null" sei.

Mary Trump verweist auf die Rede von Selenskyj im Europäischen Parlament, in der er die Bedeutung der internationalen Einheit betonte. Selenskyj selbst hat in einem Interview mit Fox News eingeräumt, dass die Ukraine den Krieg verlieren könnte, sollte die US-Unterstützung enden. "Wenn sie (die Hilfe) beenden, glaube ich, werden wir verlieren", sagte Selenskyj. Trotz der eigenen Rüstungsproduktion der Ukraine sei diese möglicherweise nicht ausreichend, um gegen Russland zu bestehen.