Vermisstenfall in Quickborn: Wer hat Oksana D. (11) gesehen?

Ein elfjähriges Mädchen aus Schleswig-Holstein wird seit dem 17. September vermisst. Nach polizeilichen Erkenntnissen könnte sich das junge Mädchen im Umkreis von Hamburg aufhalten.

Die elfjährige Oksana D. aus Quickborn (Schleswig-Holstein) wird seit Dienstagabend (17. September) vermisst.

Offenbar wollte das junge Mädchen laut Polizei bei einer Freundin übernachten und erst am nächsten Tag wieder nach Hause kommen, so die Angaben der Mutter. Die Rückkehr erfolgte jedoch nicht. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Seit Dienstag (17. September) wird die elfjährige Oksana D. aus Quickborn vermisst. © Quelle: Polizeidirektion Bad Segeberg

Dies ist bekannt

Zunächst hatten Angehörige offenbar über soziale Medien einen Hinweis erlangt, dass Oksana sich in einem Bus in Pinneberg aufgehalten hatte. Die Haltestelle "Schillerstraße" sei dabei angezeigt worden. Allerdings sei nicht bekannt, wann genau die Elfjährige sich in dem Bus befunden habe.

Nun geht die Polizei davon aus, dass sich Oksana mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich Hamburg aufhält.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet, sachdienliche Hinweise, die zum möglichen Aufenthaltsort von Oksana D. führen können, unter der Rufnummer 04101-2020, dem Polizeinotruf 110 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

