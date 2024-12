In Syrien taucht ein offenbar vermisster US-Amerikaner auf. Vermutungen, es könne der seit mehr als zehn Jahren vermisste US-Journalist Austin Tice sein, erweisen sich bald als falsch.

Nach dem Sturz des Machthabers Baschar al-Assad in Syrien ist dort ein zuvor vermisster US-Amerikaner gefunden worden. Der Mann namens Travis Timmerman sei in Sicherheit, teilte das politische Büro der Rebellengruppe HTS mit. Man wolle direkt mit der US-Regierung zusammenarbeiten, um US-Amerikaner aufzuspüren, die unter der Assad-Regierung verschwanden.

Der Vermisste wurde zuletzt in Budapest gesehen

Die Polizei in Ungarn hatte Timmerman im August als vermisst gemeldet, aber keine Angaben zur Staatsbürgerschaft gemacht. Zuletzt sei der 29-Jährige in Budapest gesehen worden. Die Polizei im US-Bundesstaat Missouri, aus dem der Mann stammen soll, hatte ebenfalls sein Verschwinden mitgeteilt.

Timmerman wurde zunächst für Austin Tice gehalten

Örtliche Journalist:innen hielten den Mann zunächst für den US-Journalisten Austin Tice, der vor mehr als zehn Jahren in Syrien verschleppt wurde. Sie veröffentlichten Fotos und Videos des erschöpft und abwesend wirkenden Mannes mit Bart und Kapuzenpullover. Der Mann sagte in Interviews, sein Name sei Travis. Er sei als "Pilger" über die Grenze gekommen und habe sieben Monate im Gefängnis verbracht, sei aber gut behandelt worden.

Biden glaubt, Tice sei noch am Leben

Zum Fall Tice hatte sich US-Präsident Joe Biden zuletzt persönlich geäußert. "Wir glauben, dass er am Leben ist", sagte Biden und erklärte, eine Rückkehr in die USA sei möglich. Die Familie hatte vor etwa einer Woche erklärt, sie wisse aus guter Quelle, dass der 43-Jährige am Leben sei.

Tice war als freier Journalist in Syrien, als ihn Unbekannte im August 2012 an einem Checkpoint in einem Vorort der Hauptstadt Damaskus verschleppten. Wenige Wochen später tauchte nach Angaben seiner Familie ein Video auf, das ihn mit einer Gruppe Bewaffneter zeigte. 2022 teilte die US-Regierung mit, sie wisse mit Sicherheit, "dass er vom syrischen Regime festgehalten worden ist". Die syrische Regierung wies das damals zurück.