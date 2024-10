Vermummte stürmen FU Berlin - Besetzungsversuch scheitert

Der Gaza-Krieg sorgt auch in Berlin für viel Emotionen. Immer wieder kommt es dabei auch zu Zwischenfällen an Universitäten.

Vermummte haben versucht, ein Gebäude der Freien Universität Berlin (FU) zu besetzen. Sie seien beim Versuch gescheitert, das Präsidium der Hochschule zu stürmen, wie die Pressestelle der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Es habe körperliche Auseinandersetzungen zwischen Vermummten und Mitarbeiter:innen geben, außerdem Sachbeschädigung und Bedrohungen. Alle Mitarbeiter:innen hätten das Gebäude verlassen.

Nach Polizeiangaben stürmten etwa 15 bis 20 Menschen in das Gebäude und randalierten. Zudem hätten sie Parolen "mit Bezug zum Nahost-Konflikt" gesprüht. Nach Angaben der FU-Pressestelle wurden neben Parolen auch das Hamas-Dreieck im und an das Gebäude gesprüht. Das FU-Präsidium befindet sich in der früheren Alliierten Komman­dantur.

Schäden an IT-Infrastruktur

Auch die IT-Infrastruktur sei teilweise zerstört worden. Einzelne Telefone gingen nicht mehr, einige Mitarbeiter:innen hätten Probleme mit dem Internet gehabt, so die Pressestelle. Sie kündigte eine Stellungnahme des FU-Präsidiums an.

Dem "Tagesspiegel" zufolge stürmten rund 40 Personen das Präsidium und drängten Menschen ab. Wo die Vermummten sich aufhielten, war unklar. Nach Aussage der Pressestelle befanden sie sich nicht im Gebäude.

Polizei nimmt einige Beteiligte fest

Nach Angaben einer Polizeisprecherin flüchteten Beteiligte, als die Polizist:innen an dem Hochschulgebäude in der Kaiserswerther Straße eintrafen. Einige Verdächtige hätten die Einsatzkräfte aber im Umfeld des Gebäudes festnehmen können. Es seien "umfangreiche Beweismittel" sichergestellt worden. Der Einsatz dauerte am frühen Donnerstagnachmittag (17. Oktober) nach Angaben der Sprecherin an. Rund 70 Polizistinnen und Polizisten seien vor Ort.

Politik verurteilt Aktion

Wiessenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) verurteile den Besetzungsversuch. Die Täterinnen und Täter seien äußerst gewaltbereit vorgegangen, hätten Beschäftigte und Universitätseigentum massiv beschädigt und zum Teil zerstört. "Wir werden solche Aktionen nicht tolerieren und ihnen mit aller Entschlossenheit entgegentreten", erklärte Czyborra.

Auch die Fraktion der Grünen im Abgeordnetenhaus verurteilten die Aktion. "Gewalt ist niemals Mittel der freien Meinungsäußerung und kein demokratischer Protest", erklärten die Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch und Laura Neugebauer, Sprecherin für Wissenschaft und Forschung.

Bereits Besetzung im Frühjahr

Im Mai hatten rund 150 propalästinensische Aktivist:innen zeitweise einen Hof der Freien Universität in Berlin besetzt. Auch in den Räumen der Universität kam es zu Protesten, dabei setzten Polizisten zum Teil Tränengas ein. Die Hochschule stellte ihren Lehrbetrieb vorübergehend ein, die Polizei räumte am Nachmittag das Gelände. Bei dem Polizeieinsatz wurden nach Angaben der Behörde gegen 80 Personen Strafverfahren eingeleitet.