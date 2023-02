Video: "Letzte Generation" - Autofahrer fährt über Fuß von Aktivist

Lautes Gehupe und Gerangel im Berliner Berufsverkehr. Der Grund: Die "Letzte Generation" ist zurück. Wütende Autofahrer zerren Klimaaktivist:innen von der Straße. Ein Autofahrer überrollt den Fuß eines Demonstranten. Die Szene im Video.

Anzeige

Regelmäßig blockieren Klimaaktivist:innen Straßen in ganz Deutschland. Sie kleben sich an Dutzenden Orten zeitgleich auf den Asphalt. Mit ihrem Protest will die Gruppierung "Letzte Generation" auf die "eskalierende Klimakrise" aufmerksam machen, wie sie selbst sagt. Eskaliert ist das Vorhaben in Berlin. Dort kam es zu heftigen Auseinandersetzungen mit Autofahrer:innen.