Vier Tote nach Gas-Explosion in Russland

In der russischen Großstadt Nischni Tagil im Uralgebiet wird ein mehrstöckiges Wohnhaus durch eine Explosion zerstört. Es gibt Opfer.

Anzeige

In der russischen Großstadt Nischni Tagil am Ural sind bei einer Gasexplosion in einem mehrstöckigen Wohnhaus mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Mehr als 500 Rettungskräfte im Einsatz

15 Menschen wurden aus den Trümmern teils mit schweren Verletzungen gerettet, wie das Zivilschutzministerium des Gebietes Swerdlowsk im Ural mitteilte. Zwei Hauseingänge stürzten den Angaben nach komplett ein. Mehr als 500 Rettungskräfte waren mit schwerer Technik in der über 1.300 Kilometer von Moskau entfernten Stadt im Einsatz.

Im Video: Großeinsatz und Schwerverletzte - Explosion in München beim Grillen

In Russland und auch anderen ehemaligen Sowjetrepubliken kommt es immer wieder zu Explosionen von Gasleitungen in Wohnhäusern mit Opfern und schweren Zerstörungen. Als Ursache werden oft schlechte technische Wartung und Fahrlässigkeit angesehen.

Anzeige