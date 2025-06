Vogelgrippe in Europa auf dem Vormarsch: Wie sicher ist die öffentliche Gesundheit?

Die Vogelgrippe breitet sich in Europa weiter aus und bedroht nun auch Säugetiere. Trotz Maßnahmen bleiben Lücken in der Überwachung, die Expert:innen als Gefahr für die Gesundheit der Menschen sehen.

Das Wichtigste in Kürze Die Vogelgrippe breitet sich in Europa aus und betrifft nun auch Säugetiere.

Expert:innen warnen vor Lücken in der Überwachung als Bedrohung für die öffentliche Gesundheit.

Internationale Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus werden verstärkt.

Die Vogelgrippe hat sich in den letzten fünf Jahren weltweit stark ausgebreitet - und Europa bildet keine Ausnahme. Während Länder wie Ungarn, Deutschland, die Niederlande und Polen von zahlreichen Ausbrüchen bei Wild- und Nutzvögeln berichten, zeigt sich eine beunruhigende Entwicklung: Das Virus springt auf weitere Tierarten über. In den vergangenen Jahren wurden Infektionen bei Nerzen, Katzen und sogar einem in Gefangenschaft gehaltenen Bären dokumentiert. Diese Ausbreitung erhöht das Risiko, dass das Virus den Menschen erreicht.

EU wappnet sich mit Impfstoffen vor Vogelgrippe

Um das Virus zu kontrollieren, wurden Millionen von Vögeln gekeult. Dennoch gibt es Lücken in den Überwachungssystemen, die eine unentdeckte Zirkulation des Virus ermöglichen könnten. Laut EU-Gesundheitsbehörden ist das Risiko für die öffentliche Gesundheit zwar gering, doch sie bereiten sich vor: Die Europäische Kommission hat kürzlich über 27 Millionen Grippeimpfstoffe gesichert, um im Falle einer Pandemie gewappnet zu sein.

Ein Ausbruch der Vogelgrippe bei Milchkühen in den USA hat bereits Menschen infiziert, was zu verstärkten Überwachungsmaßnahmen führte. Marion Koopmans vom Erasmus Medical Centre warnte gegenüber "Euronews Health": "Die Situation hat sich im Vergleich zu vor ein paar Jahren wirklich verändert. Das ist keine gute Situation."

Die EU untersucht aktiv Wildvögel und Geflügel auf Vogelgrippe und ergreift Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus. Mit Blick auf die Ereignisse in den USA verstärkt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) die Überwachung von Kühen und anderen Säugetieren. Auch Impfungen spielen eine Rolle: Frankreich begann 2023 mit der Immunisierung von Vögeln, was der Geflügelindustrie geholfen hat, sich zu erholen. Finnland impfte letzten Sommer 10.000 Arbeitnehmer:innen gegen die Vogelgrippe.

Dennoch zeigen EU-Prüfungen laut "Euronews Health" Schwachstellen in den Systemen. Verzögerungen bei der Einrichtung von Sperrzonen in Polen, ein ineffizientes Frühwarnsystem in Portugal und mangelhafte Risikobewertungen in Ungarn sind nur einige der Probleme. Der Sprecher der Kommission betonte gegenüber "Euronews Health", dass Spanien und Portugal Schritte zur Lösung dieser Probleme unternommen haben, während Ungarn und Polen zusätzliche Verpflichtungen einfordern müssen.

Nachlässigkeit könnte Pandemie auslösen

Alexandre Fediaevsky von der Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH) sieht Raum für Verbesserungen in der Biosicherheit und den Frühwarnsystemen in allen Ländern, einschließlich Europa.

Nicht nur Europa ist betroffen: Die USA und Brasilien kämpfen ebenfalls mit einem erhöhten Risiko durch die Vogelgrippe. Letzte Woche stoppte die EU die Einfuhr von Geflügel aus Brasilien nach einem bestätigten Ausbruch.

Die Vogelgrippe stellt aktuell ein größeres Risiko für die Lebensmittelversorgung als für die öffentliche Gesundheit dar. Koopmans warnte jedoch: "Wir dürfen nicht nachlässig werden, denn so lösen diese Viren schließlich Pandemien aus."