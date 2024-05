Im US-Bundesstaat New Jersey kam es am Donnerstagabend (2. Mai) zu einem dramatischen Unfall. Bei einer Explosion wurde ein Wohnhaus massiv beschädigt, ein Mann verlor sein Leben.

Es muss ein immenser Knall in der kleinen Gemeinde South River im US-Bundesstaat New Jersey gewesen sein. Am vergangenen Donnerstag (2. Mai) kam es in dem beschaulichen Ort gegen 19 Uhr zu einer immensen Explosion.

Mann stirbt nach der Explosion

Ein 62-Jähriger starb bei dem Unfall im Wohngebiet, ein weiterer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, meldet "NBC New York".

Einsatzkräfte der Feuerwehr trafen nur wenige Minuten nach der Explosion am Unfallort ein und konnten den Brand schnell löschen. Trotz des raschen Handelns der Feuerwehr wurde das Haus durch die starke Detonation nahezu vollständig zerstört. Weiter wurden angrenzende Gebäude in der Nachbarschaft durch herumfliegendes Material beschädigt.

Aktuell ermitteln die Behörden die Unfallursache.