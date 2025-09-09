Anzeige
Kommissionspräsidentin

Von der Leyens Vision für Europa: Rede zur Lage der EU im Livestream ansehen

  • Veröffentlicht: 09.09.2025
  • 17:32 Uhr
  • Christopher Schmitt
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen blickt zurück - und richtet den Blick nach vorne. (Archivbild)
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen blickt zurück - und richtet den Blick nach vorne. (Archivbild)© REUTERS

Wohin steuert Europa? EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält ihre jährliche Rede zur Lage der Union. Sehen Sie ihre Ansprache am Mittwochmorgen live und kostenlos im Livestream auf Joyn.

Wie demonstriert die EU Geschlossenheit? Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie vom einst so engen Partner USA erhobene Zölle - die Union steht vor großen Herausforderungen. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, wird in ihrer jährlichen Rede zur Lage der Union am Mittwoch (10. September) um diese Themen nicht herumkommen. Im Sommer musste sie sich noch einem von rechten Parteien eingebrachten Misstrauensvotum stellen, nun will sie ihre Visionen für Europa präsentieren.

In ihrer Ansprache vor dem Europäischen Parlament wird von der Leyen das vergangene Jahr reflektieren und die Prioritätensetzung der EU darlegen. Zudem werden möglicherweise neue Initiativen angekündigt, mit denen Europa einen Schritt nach vorne machen soll. Im Anschluss an die Rede der Kommissionspräsidentin schließt sich eine Plenardebatte im Europäischen Parlament an - samt Rechenschaftspflicht.

