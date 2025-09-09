Anzeige
Fake News

Angebliche Eisbärenjagd: Merz im Visier russischer Propaganda

  • Veröffentlicht: 09.09.2025
  • 15:28 Uhr
  • Max Strumberger
Article Image Media
:newstime

Eine russische Kampagne verbreitet Falschmeldungen über Bundeskanzler Merz. Mit KI-generierten Videos und gestohlenen Journalistenprofilen wird behauptet, er habe in Kanada Tiere gejagt - eine gezielte Fake-News-Operation.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Bundeskanzler Friedrich Merz ist Ziel einer Desinformationskampagne aus Russland geworden.

  • Ein erfundenes Medium behauptet, er habe in Kanada Robben und Eisbären gejagt.

  • Experten sehen darin den Versuch, das Vertrauen in demokratische Institutionen zu untergraben.

Bundeskanzler Friedrich Merz ist Opfer einer gezielten Desinformationskampagne aus Russland geworden. In einem Online-Artikel des erfundenen Mediums "Toronto Journal" wird behauptet, Merz habe in Kanada Robben und Eisbären gejagt. Die Website, die offenbar nur für diesen Zweck erstellt wurde, nutzt gestohlene Autorenprofile echter Journalisten, um die Geschichte glaubwürdig erscheinen zu lassen. Medienberichten zufolge stammen diese Profile aus der kanadischen Tageszeitung "Toronto Star".

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Zusätzlich zu dem Artikel kursiert ein vermutlich KI-generiertes Video, das Friedrich Merz mit einem Jagdgewehr auf einer toten Robbe zeigt. Im weiteren Verlauf werden Bilder toter Eisbären eingeblendet, begleitet von einem Interview mit einem angeblichen Inuit aus Coral Harbour. Der Ort an der Südküste der Southampton-Insel wird gezielt genannt, um die Falschmeldung glaubwürdig wirken zu lassen. Experten gehen jedoch davon aus, dass die gesamte Geschichte frei erfunden ist.

Anzeige
Anzeige

Russische Hackergruppe offenbar verantwortlich

Hinter der Kampagne steckt dem auf Fake News spezialisierte Rechercheportal "Gnida" zufolge die russische Propaganda-Gruppe "Storm-1516". Diese war in der Vergangenheit bereits für die Verbreitung von Falschmeldungen über Merz, Ex-Außenministerin Annalena Baerbock und Ex-Vizekanzler Robert Habeck verantwortlich. Auch internationale Persönlichkeiten wie Kamala Harris und Wolodymyr Selenskyj waren Ziel ihrer Desinformationskampagnen.

:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Die Gruppe nutzt gezielt moderne Technologien wie KI, um ihre Falschmeldungen zu verbreiten. Bereits wenige Tage nach der Ernennung von Merz zum Bundeskanzler war mit einem Video im Netz das Gerücht verbreitet worden, der französische Präsident Emmanuel Macron habe bei seiner Reise mit Merz nach Kiew in seinem Zugabteil - als Journalisten für einen Bildtermin dazustießen - eine Tüte mit Koks vom Tisch genommen, um sie zu verstecken. Merz soll demnach seinerseits angeblich einen Löffel zum Konsum von Kokain versteckt haben.

Anzeige
Anzeige

Fake-News-Kampagne soll zu Spaltung führen

Auch die Bundesregierung beobachtet gezielte Desinformationskampagnen aus dem Ausland. Diese dienten dazu, das Vertrauen in staatliche Stellen zu untergraben sowie gesellschaftliche Konflikte zu vertiefen und somit offene und demokratische Gesellschaften zu destabilisieren, sagt der Regierungssprecher. So sieht das auch ISD-Analyst Maristany de las Casas: Die Urheber hätten das Ziel, bestehende und neu entstehende innerstaatliche Spaltungen bewusst zu verstärken und auszunutzen, um dadurch "das Vertrauen in demokratische Institutionen und Prozesse zu untergraben".

Als potenzielle Urheber dieser Fake News sieht Analyst Maristany de las Casas vom Institute for Strategic Dialogue einerseits Kreml-nahe Akteure. Diese könnten das vehemente Eintreten von Merz etwa für mehr finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine als direkte Bedrohung empfinden. Andererseits zielen nach seinen Worten auch rechtsextreme Accounts auf Merz ab. Da gehe es beispielsweise um die Rolle der CDU in der Migrationsfrage und Merz' Weigerung, eine Koalition mit der AfD einzugehen.

Kamala Harris
News

Russische Trolle stecken dahinter

Angeblicher Unfall: Fake-News-Kampagne gegen Kamala Harris aufgedeckt

Millionenfach wurde in den vergangenen Tagen ein Video angeklickt, das Kamala Harris bei einem Autounfall mit Fahrerflucht zeigen soll. Jetzt kommt heraus: Es handelt sich dabei eine russische Fake-News-Kampagne, wie Microsoft herausfand.

  • 18.09.2024
  • 14:52 Uhr
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
  • Politico: "No, Merz didn’t shoot a mommy polar bear and cubs … it was Russian fake news"
Mehr News
Fühlen, sehen, kippen
News

Gefälschte 20-Euro-Scheine im Umlauf: So könnt ihr sie erkennen

  • 09.09.2025
  • 16:48 Uhr
Der ehemalige NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU)
News

Regierungskrise in Paris: Laschet und Linken-Chef van Aken ziehen unterschiedliche Lehren

  • 09.09.2025
  • 16:11 Uhr
Der Eiffelturm in Paris
News

Neue Euro-Krise? Das sagen Experten zu Frankreichs Haushaltsstreit

  • 09.09.2025
  • 15:45 Uhr
QATAR-SECURITY/
News

Israel meldet Angriff auf Hamas-Führung in Katar

  • 09.09.2025
  • 15:26 Uhr
Bauarbeiter auf einer Baustelle
News

US-Wirtschaft am Scheideweg: Droht eine Rezession oder folgt die Erholung?

  • 09.09.2025
  • 15:23 Uhr
Polizei Berlin
News

Stromausfall in Berlin: Polizei prüft Bekennerschreiben zu Brandanschlag

  • 09.09.2025
  • 15:03 Uhr
Russische Ostsee-Exklave Kaliningrad
Artikel

Enthaupteter Manager in Russland: Neue Rätsel um Todesserie in der Elite

  • 09.09.2025
  • 14:50 Uhr
Jugendwort 2025
News

"Jugendwort des Jahres" 2025 geht ins Finale: Das sind die Top 3

  • 09.09.2025
  • 14:49 Uhr
Wetter in Nordrhein-Westfalen
News

Deutschlands Westen unter Wasser - Straßen und Keller nach Starkregen überflutet

  • 09.09.2025
  • 14:20 Uhr
Annalena Baerbock wird Präsidentin der UN-Vollversammlung
News

Erster Tag im neuen Job: Baerbock wird Präsidentin der UN-Vollversammlung

  • 09.09.2025
  • 14:17 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 9. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 09. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 09. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 18:00

  • 11:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 15:45

  • 10:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 8:25
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 8:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:55

  • 14:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:00
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 15:50
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 15:50

  • 10:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 19:55

  • 13:04 Min
  • Ab 12