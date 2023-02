Von "hoch" auf "moderat": RKI stuft Corona-Risiko herab

Das Corona-Virus verliert langsam seinen Schrecken: Nur noch "moderat" sei das Risiko, sich mit Covid-19 anzustecken, so das Robert Koch-Institut in seinem Wochenbericht.

Die Zahl der Ansteckungen sinkt, es herrscht breite Bevölkerungsimmunität und die Verläufe sind milder - genug Gründe für das Robert Koch-Institut (RKI), das Corona-Risiko von "hoch" auf "moderat" herabzustufen. "Die derzeitige Gefährdung durch Covid-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird insgesamt als moderat eingeschätzt", so die Aussage im Corona-Wochenbericht des RKI vom Donnerstagabend (2. Februar). Allerdings sei eine Wiederhochstufung bei Verschlechterung der Lage nicht ausgeschlossen, so das RKI auf seiner Website zur Risikobewertung.

Schutzmaßnahmen weiter empfohlen

Weiterhin sei es aber empfehlenswert, Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckungen zu ergreifen, zum Beispiel bei Erkrankungen zu Hause bleiben oder in Innenräumen Maske tragen und häufig lüften. Hintergrund für diese Empfehlungen sei nicht nur Covid-19, sondern auch andere Atemwegserreger, bei denen in den nächsten Wochen mit stärkerer Verbreitung gerechnet werde. Das Vermeiden einer Corona-Infektion sei "grundsätzlich sinnvoll", so das RKI, da jüngere Menschen weiterhin Langzeitfolgen entwickeln könnten. Ältere Menschen mit Vorerkrankungen oder mangelndem Immunschutz hätten das größte Risiko für schwere Verläufe.