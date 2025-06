Begleitet von Gaza-Demos empfängt Außenminister Wadephul seinen israelischen Amtskollegen Saar in Berlin. Hier können Sie den heiklen Besuch live streamen.

Außenminister Johann Wadephul empfängt am Donnerstagvormittag (5. Juni) vor dem Hintergrund der humanitären Krise im Gazastreifen seinen israelischen Amtskollegen Gideon Saar in Berlin. Der CDU-Politiker will mit seinem israelischen Gast gemeinsam das Holocaust-Mahnmal besuchen und an dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas einen Kranz niederlegen. Zeitgleich finden Gaza-Demos statt.

Besonders angesichts der geplanten Gaza-Demos in Berlin ist der Empfang des israelischen Außenministers eine brisante Angelegenheit für die Bundesregierung. Vor dem Auswärtigen Amt kommen ab 11:30 Uhr verschiedene Menschenrechtsgruppen zusammen, um gegen Israels Angriffe auf den Gazastreifen zu protestieren. Die Protestaktion wird unter anderem von Amnesty International unterstützt.

