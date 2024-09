Wahllokale verlegt, Straßen gesperrt: Oder-Hochwasser steigt bis nächste Woche

Die am deutsch-polnischen Grenzfluss Oder gelegenen Regionen in Brandenburg stellen sich auf Hochwasser ein und rechnen in der kommenden Woche mit Alarmstufen 3 und 4. Sicherheitshalber werden auch Wahllokale verlegt.

Während sich die Hochwassersituation an der Elbe teils entspannt, stellen sich die Oder-Regionen in Brandenburg auf eine Verschärfung der Lage ein. Sie rechnen in der kommenden Woche teils mit Alarmstufen 3 und 4. Wann genau extremes Hochwasser zu erwarten ist, ist noch unklar. Die Vorkehrungen zum Hochwasserschutz gehen jedenfalls weiter.

Im Video: Hochwasser-Lage in Europa - Zwischen Entspannung und Anspannung

Am Pegel Frankfurt (Oder) stiegen die Wasserstände kontinuierlich, sodass für diesen Bereich am Nachmittag die Alarmstufe 1 ausgerufen wurde, wie das Landesamt für Umwelt mitteilte. Die unterste Alarmstufe gilt seit Mittwoch (18. September) bereits für die Pegel Ratzdorf und Eisenhüttenstadt.

Die Oder-Stadt Frankfurt rechnet am Wochenende nicht mit einer Zuspitzung der Situation, wie ein Sprecher sagte. In der ersten Wochenhälfte würden dann jedoch bisherige Höchststände und die Alarmstufe 3 erwartet - das heißt ein Wasserstand von sechs Metern. Es sei noch unklar, ob die Wasserstände mehrere Tage auf einem hohen Niveau blieben.

Der Kreis Märkisch-Oderland teilte mit, dass der Pegelstand am Montag nach den aktuellen Prognosen Alarmstufe 3 erreichen werde. Es sei wahrscheinlich, dass dann schnell die höchste Stufe 4 folge, hieß es. In dem Landkreis wurden in Oder-Nähe erste Straßen gesperrt.

Im Landkreis Oder-Spree wird bei der Landtagswahl am Sonntag (22. September) ein Wahllokal in Oder-Nähe vorsorglich verlegt. Zuvor hatte bereits Frankfurt (Oder) entschieden, zwei Wahllokale zu verlegen.