Streik bei VW, Bundeskanzler Olaf Scholz überraschend zu Besuch in der Ukraine und neue Personalien bei der FDP. Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick.

Warnstreik gestartet: VW-Werke stehen still

Am Montag (2. Dezember) startete der flächendeckende Warnstreik der IG Metall in neun der zehn deutschen VW-Werke. "Am Verhandlungstisch war Volkswagen nicht zu einer tragfähigen Lösung des Tarifkonflikts bereit", sagte der für Berlin, Brandenburg und Sachsen zuständige IG-Metall-Bezirksleiter Dirk Schulze. "Daher müssen Warnstreiks den Druck auf das Management erhöhen."

Der Tarifstreit bei Volkswagen geht in die nächste Runde. :newstime

Marco Buschmann neuer Generalsekretär der FDP

FDP-Chef Christian Lindner hat Fehler seiner Partei eingeräumt - will aber den Blick nach vorne richten. Am Montag ernannte der Parteichef Marco Buschmann zum neuen FDP-Generalsekretär.

Der ehemalige Justizminister sei die einzige denkbare Option als neuer Generalsekretär. Lindner erklärte, er wisse nicht, ob er die Kraft gehabt hätte, ohne Buschmann ein Comeback der FDP zu erreichen. Buschmann kenne die Parteizentrale wie seine Westentasche.

Scholz und Selenskyj besuchen verwundete Soldaten

Scholz kam am Montagmorgen nach gut neunstündiger Fahrt mit einem Sonderzug aus Polen in Kiew an. Zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj besuchte er dort zunächst verwundete Soldaten in einem Krankenhaus, darunter auch einige, die im Krieg Gliedmaßen verloren haben.

Noch in diesem Jahr sollen weitere Rüstungsgüter im Wert von 650 Millionen Euro aus bereits zugesagten Mitteln zur Verfügung gestellt werden - darunter Kampfpanzer, Raketen, Drohnen und Flugabwehrsysteme.

Trump schießt wegen Begnadigung gegen Joe Biden

Die Begnadigung von Joe Bidens Sohn Hunter sorgt für Empörung beim designierten US-Präsidenten: Donald Trump spricht von Justiz-Missbrauch und zieht Parallelen zu den Erstürmer:innen des Kapitols.

