Gesundheitsgefahr: Warnung vor gefälschtem Diabetes-Medikament Ozempic

In Deutschland sind Fälschungen des Diabetesmedikaments Ozempic im Umlauf. Diese dürfen keinesfalls angewendet werden, da möglicherweise erhebliche Gesundheitsgefahren bestehen.

Das Wichtigste in Kürze In Deutschland sind Fälschungen des Diabetesmedikaments Ozempic des Herstellers Novo Nordisk im Umlauf.

Diese können nach einer Injektion schwerwiegende gesundheitliche Gefahren mit sich bringen und dürfen daher keinesfalls eingesetzt werden.

Optisch können die Fälschungen von den Originalen leicht unterschieden werden.

Diabetiker:innen, die Insulin spritzen, müssen sich zurzeit in Acht nehmen, da laut dem Regierungspräsidium Freiburg (RP) und dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg Fälschungen des Diabetesmedikaments Ozempic (Herstellers Novo Nordisk) in Deutschland im Umlauf sind. Dies teilte die Behörden am Donnerstag (5. Oktober) mit.

So gehen von den Fälschungen mit hoher Wahrscheinlichkeit "erhebliche Gesundheitsgefahren" aus. Zudem sei nicht auszuschließen, dass sich mehrere gefälschte Packungen in Deutschland im Vertrieb befinden.

Was ist Ozempic?

Das verschreibungspflichtige Medikament zur Behandlung von Typ-2-Diabetes Ozempic enthält den Wirkstoff Semaglutid. Dieser soll den Blutzuckerspiegel senken und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern, erklärt "T-online". Es werde einmal wöchentlich als Injektion unter die Haut gespritzt.

Die Fälschungen hingegen enthielten einen unbekannten Wirkstoff – nicht Semaglutid. Da dieser Stoff zu schweren Nebenwirkungen nach der Injektion führen könne, dürften die Fälschungen auf gar keinen Fall angewendet werden, so das RP Freiburg. Die Originalpräparate des Herstellers Novo Nordisk hingegen seien ungefährlich.

Im Falle eines Auftauchens solcher gefälschten Präparate müssten diese unverzüglich in einer Apotheke abgegeben werden.

So erkennen Sie die Fälschung

Bei der Originalspritze des Diabetesmedikaments Ozempic vom Herstellers Novo Nordisk ist der drehbare Ring im hinteren Bereich hellblau und der Injektionsknopf am Ende der Spritze grau, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Bei der Fälschung sind die Farben vertauscht. Das heißt, der drehbare Ring im hinteren Bereich ist grau und der Injektionsknopf am Ende der Spritze ist blau. Daher ließe sich das Original von der Fälschung auch optisch gut unterscheiden, schreiben die Behörden und verbreiten Fotos dazu auf ihren Internetpräsenzen.