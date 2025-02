Zäsur im Bundestag: Nachdem die Union einen Antrag mit Stimmen der AfD durchgesetzt hat, wird CDU-Chef Friedrich Merz vorgeworfen, die Brandmauer eingerissen zu haben. Doch was genau ist die Brandmauer überhaupt?

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die sogenannte Brandmauer steht in der aktuellen Migrationsdebatte besonders im Fokus: Doch was ist die Brandmauer eigentlich?

SPD und Grüne werfen Friedrich Merz (CDU) mit der geplanten Verschärfung der Migrationspolitik mit AfD-Stimmen vor, die Brandmauer eingerissen zu haben.

Merz schloss eine Zusammenarbeit mit der AfD aus und erntet nun scharfe Kritik.

"Sie müssen die Brandmauer wieder hochziehen", forderte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich am Freitagnachmittag (31. Januar) in Richtung von CDU-Chef Friedrich Merz. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ergänzte, man brauche keine Abrissbirne, um die Brandmauer einzureißen. Es reiche, immer weiter Löcher zu bohren.

Die genannte "Brandmauer", erstmals von Merz zu Beginn seiner Amtszeit als Parteivorsitzender erwähnt, und deren Zustand sind nach dem Vorgehen der Union, eine Verschärfung der Migrationspolitik mit Stimmen der AfD durchzusetzen, präsenter denn je. Doch was genau ist die Brandmauer eigentlich? Seit Jahren wird in Deutschland über die genaue Definition gestritten, und auch darüber, was passieren muss, damit die Brandmauer fällt – ein Annäherungsversuch.

Anzeige

Anzeige

"Unvereinbarkeitsbeschluss" und Zusammenarbeit

Im Jahr 2018 wurde auf dem CDU-Parteitag ein sogenannter "Unvereinbarkeitsbeschluss" gefasst: "Die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab", heißt es darin. Nach dem Ampel-Aus im November beteuerte CDU-Chef Friedrich Merz zudem, vor den vorgezogenen Bundestagswahlen keine Gesetzesentwürfe einzubringen, deren Erfolg von AfD-Stimmen abhängig ist.

Um einen Gesetzesentwurf handelte es sich am Mittwoch (29. Januar) nicht, sondern um einen "Entschließungsantrag". Die bestehende Regierung aus SPD und Grünen ist durch diese Mehrheitsmeinung des Parlaments nicht zu einer Änderung der Asylpolitik verpflichtet. Eine Zäsur ist es dennoch. Und: Die Gesetzesänderung wurde für den Freitag (31. Januar) angestrebt, ebenfalls von CDU und CSU – und die AfD wollte zustimmen. Spätestens hier könnte man Wortbruch unterstellen.

Friedrich Merz sieht diesen hingegen nicht. "Solange ich Parteivorsitzender der CDU bin, wird es keinerlei Zusammenarbeit mit dieser Partei geben", so Merz im ZDF-"heute journal" über die AfD im Juni 2023. "Wir arbeiten mit der AfD nicht zusammen. Nicht in den Parlamenten, nicht in den Kommunalvertretungen" – letzteres weichte er später auf –, so der CDU-Chef im Sommerinterview 2023.

Nach der Abstimmung vom Mittwoch erklärte er: "Zusammenarbeit ist Zusammenarbeit und nicht, eine Abstimmung zu stellen, wo dann andere zustimmen oder nicht zustimmen."

Politische Realität und der Fall Kemmerich

In der politischen Realität wird jedoch schon länger mit der AfD zusammengearbeitet. In Kommunen und Gemeinden gilt das für eigentlich alle Parteien, die Erzielung von Mehrheiten ist ansonsten kaum möglich. Eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die der Linkspartei nahesteht, kommt zu dem Schluss: Die Partei, die zwischen 2019 und 2023 mit rund 120 Fällen am meisten mit der AfD kooperiert, ist die CDU.

Anzeige

Anzeige

Mindestens brüchig ist die Brandmauer also schon länger. Zum großen Medienthema wurde sie etwa bei der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringischen Ministerpräsidenten im Februar 2020, die er mit Stimmen der AfD gewann. Kurz danach trat Kemmerich zurück.