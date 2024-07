Wegen Protesten: Auswärtiges Amt warnt vor Reisen nach Bangladesch

Auf den Urlaub in Bangladesch sollten Deutsche nach Angaben des Auswärtigen Amtes vorerst verzichten. In dem Land herrschen nach massiven Protesten von Studenten Ausgangssperren.

Das Auswärtige Amt rät von Reisen nach Bangladesch derzeit ab. "Dort besteht nach gewaltsamen Zusammenstößen eine Ausgangssperre, Internet und Mobilfunk sind blockiert", teilte das Krisenreaktionszentrum des Amtes auf der Plattform X mit.

In den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes heißt es, mit weiteren Einschränkungen und Verschlechterungen der Lage in Bangladesch müsse gerechnet werden. "Im Zuge der Demonstrationen und Proteste gab es bereits über hundert Tote." Das Amt rät, die geltende Ausgangssperre zu befolgen und an einem sicheren Ort zu bleiben. Wer in Bangladesch sei, solle sich in der Krisenvorsorgeliste des Amtes registrieren lassen.

Im Video: Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für beliebtes Urlaubsziel

Die Ausgangssperre gilt seit Freitag um Mitternacht. Im ganzen Land ist die Armee stationiert. Die Proteste an Hochschulen im ganzen Land hatten Anfang Juli begonnen, nachdem ein Gericht die Wiedereinführung des alten Quotensystems angeordnet hatte, das im Jahr 2018 nach massiven Studentenprotesten abgeschafft worden war.

Viele junge Menschen sehen sich durch die alte Regelung benachteiligt, die vorsieht, dass mehr als die Hälfte der Stellen im Öffentlichen Dienst für bestimmte Gruppen reserviert sind. Zuletzt verfügte das Oberste Gericht einen Kompromiss: Es entschied, die geplante Wiedereinführung der Quotenregelung deutlich abzuschwächen, wie der Sender BBC Bangla berichtete. Unklar blieb, ob die Studenten damit zufrieden sind.