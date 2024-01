Wegen Sturm: 900 Passagiere mussten über Nacht auf Fähre ausharren

Im hohen Norden ist das Wetter derzeit alles andere als gemütlich: Stürmisches Wetter hat jetzt dafür gesorgt, dass 900 Passagiere eines Fährschiffs eine Nacht lang auf See bleiben mussten.

Eine Nacht, die rund 900 Gäste einer Fähre sicher nicht vergessen werden: Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, musste ein vollbesetztes Transportschiff in der Meeresenge zwischen Dänemark und Schweden wegen Unwetters einen Zwischenstopp auf hoher See einlegen.

Unplanmäßige Übernachtung auf See

Auf See unplanmäßig übernachten - aufgrund von stürmischem Wetter: Das mussten soeben 900 Passagiere einer Fähre mitmachen. Die Fähre konnte aufgrund der Windverhältnisse erst am folgenden Morgen in Kopenhagen anlegen. Zwischenzeitlich wurden die Gäste mit Essen und Trinken versorgt, einer der Mitreisenden musste während des ungeplanten Zwischenstopps aufgrund einer Erkrankung per Helikopter evakuiert werden. Geschehen ist dieser Zwischenfall in der Meeresenge Öresund zwischen Dänemark und Schweden.

Die Fähre, die nach Oslo unterwegs war, ist nicht das einzige Verkehrsmittel, das durch die ungünstigen Wetterverhältnisse betroffen war: Es mussten auch mehrere Fährüberfahrten zwischen der dänischen Ostsee-Insel Bornholm und dem südschwedischen Ystad sowie zwischen dem dänischen Hirtshals und Kristiansand und Larvik in Südnorwegen gestrichen werden.

