Wendepunkt in Ukraine-Krieg? Macron deutet baldigen Waffenstillstand an

Die Gespräche über eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg nehmen an Fahrt auf. Donald Trump und Emmanuel Macron zeigen sich optimistisch, dass ein Waffenstillstand bald Realität werden könnte.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht nach Beratungen mit US-Präsident Donald Trump über den Ukraine-Krieg "substanzielle Fortschritte".

Er hält, ähnlich wie Trump, eine Feuerpause in der Ukraine innerhalb von Wochen für möglich.

Trump plant zudem ein baldiges Treffen mit Selenskyj, um eine Einigung über den US-Zugang zu Seltenen Erden in der Ukraine zu erzielen.

Die Bemühungen um eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg haben laut US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron Fortschritte gemacht.

Ich glaube wirklich, dass dies heute ein Wendepunkt in unseren Diskussionen war. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Washington bezeichnete Macron das Gespräch als entscheidend. Er sprach von "substanziellen Fortschritten".

Es gebe konkrete Gespräche über einen Aktionsplan zum Erreichen eines dauerhaften Friedens, in den die Ukraine eingebunden werde, sagte Macron.

Anzeige

Anzeige

Waffenstillstand in kommenden Wochen?

In einem Interview mit dem US-Sender Fox News erklärte der französische Präsident außerdem, dass ein Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland möglicherweise schon in den kommenden Wochen vereinbart werden könnte.

"Ich denke, das ist machbar", sagte Macron in dem Interview. "Ich denke, es kann in den kommenden Wochen erfolgen."

Trump stellte erneut ein mögliches Ende des Krieges innerhalb weniger Wochen in Aussicht. © Ludovic Marin/POOL AFP/AP/dpa

Trump und Macron hatten sich im Weißen Haus getroffen, um über die Lage in der Ukraine sowie weitere Themen zu beraten. Trump äußerte sich ebenfalls optimistisch, ähnlich wie Macron: "Unser Fokus liegt darauf, eine Waffenruhe und schließlich einen dauerhaften Frieden zu erzielen. Mein Treffen mit Präsident Macron heute war ein weiterer wichtiger Schritt auf diesem Gebiet."

Der Republikaner hält vor einem dauerhaften Frieden zunächst einen Waffenstillstand für wahrscheinlicher: "Es wäre schön, wenn wir direkt zu einer Vereinbarung kommen könnten. Aber eine Waffenruhe geht immer ein bisschen schneller." Jeder Tag ohne Kampfhandlungen könne Hunderte oder Tausende Menschenleben retten. "Wir wollen sehen, ob wir das sehr schnell hinkriegen", fügte er hinzu. Vor der Pressekonferenz hatte er bereits erklärt, der Krieg könne "innerhalb von Wochen" zu Ende sein.

Sicherheitsgarantien für Ukraine

Der französische Präsident hielt an der Forderung nach Sicherheitsgarantien für die Ukraine fest, um eine langfristige Lösung statt eines bloß fragilen Waffenstillstands zu gewährleisten. Die Erfahrungen mit den Minsk-Abkommen hätten gezeigt, wie instabil Vereinbarungen ohne solche Garantien sein können, erklärte Macron.

Anzeige

Anzeige

In den vergangenen Wochen habe Frankreich gemeinsam mit seinen britischen Partnern über mögliche Sicherheitsgarantien beraten - darunter auch die Entsendung von Friedenstruppen zur Absicherung eines Waffenstillstands. Macron betonte: "Sie würden nicht an der Front stehen. Sie wären nicht Teil irgendeines Konflikts."

Trump trifft Selenskyj

Trump kündigte an, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kürze - entweder noch diese oder nächste Woche - zu treffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs soll eine Vereinbarung über den US-Zugang zu Seltenen Erden in der Ukraine stehen, erklärte der US-Präsident. Dazu sagte er: "Wir kommen einer Einigung sehr nahe."