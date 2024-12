Wetter-Aussichten fürs Wochenende: Sturmböen, Schauer und vielleicht Schnee

Am Wochenende wird es ungemütlich in Deutschland. Bei einem Spaziergang in der Natur sollte daher zumindest immer der Regenschirm mitgeführt werden.

Anzeige

Ob es in diesem Jahr mit weißer Weihnacht klappen wird, ist bisher noch nicht abzusehen, denn der Winter tut sich zurzeit immer noch schwer.

Vom Atlantik zur Nordsee ziehende Tiefdruckgebiete ziehen abwechslungsreiches und nasses Wetter nach Deutschland. Daher ist in den kommenden Tagen so ziemlich von allem etwas dabei. Allerdings bleiben die erwarteten Schneemengen von bis zu einem Meter aus, berichtet der "Merkur". Zu erwarten sind maximal zehn bis 20 Zentimeter.

Anzeige

Anzeige

Das sind die Aussichten:

Freitag (6. Dezember)

Am Nikolaustag gebietsweise zu schauerartigen Regenfällen. Lokal kann es im ost- und südostdeutschen Bergland zudem noch frieren, was wiederum zu Glatteis führen kann, berichtet der "Deutsche Wetterdienst". Ebenso ist Schnee möglich.

Im Süden der Bundesrepublik können einzelne, kurze Gewitter auftreten. Zudem weht ein mäßiger bis frischer Westwind – im Bergland kann mit Sturmböen gerechnet werden. Die Temperaturen am Tag liegen zwischen sechs und elf Grad, im Nordosten um drei Grad.

In der Nacht zu Samstag (7. Dezember) könnte es im höheren Bergland sowie im Alpenvorland leichten Frost geben, mit Temperaturen von sechs bis null Grad. In den Staulagen des Bayerischen Waldes sowie der Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen kann es zudem zwischen zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee geben.

Anzeige

Anzeige

Samstag (7. Dezember)

Am Samstag erwarten die Meteorolog:innen nur in den Hochlagen Schneefall. Ansonsten werden Niederschläge – teils länger und kräftig – von West nach Ost prognostiziert. Auch weht dazu ein teils böiger bis stürmischer Wind. Die Tageshöchstwerte liegen dabei zwischen fünf und elf Grad.

In der Nacht zu Sonntag kann es oberhalb von etwa 500 bis 700 Metern schneien. Auch am Alpenrand wird anhaltender Schneefall erwartet.

Anzeige

Anzeige

Sonntag (8. Dezember)

Auch am zweiten Adventssonntag ändert sich nicht viel am Wetter. Es bleibt weiterhin stark bewölkt und es kann zu teils schauerartigen Niederschlägen kommen. An den Alpen wird erneut mit Schnee gerechnet. Es wird mit zwei bis sieben Grad am Tag allerdings etwas kühler.

Im Video: In diesen deutschen Städten gibt es fast immer weiße Weihnachten

Montag (9. Dezember)

Die neue Woche startet dann mit nur noch gelegentlichen Niederschlägen. Diese zeigen sich als Regen im Tiefland oder Schnee oberhalb von 400 Metern. Es bleibt aber weiterhin stark bewölkt. Tagsüber bleibt es bei ein bis sieben Grad recht frisch. Oberhalb von 600 bis 800 Metern kann es zudem zu leichtem Dauerfrost kommen.

Ab Dienstag (10. Dezember) wird es dann zusehends freundlicher. Lediglich in den Mittelgebirgen kommt es noch zu ein paar Schneeschauern – ansonsten bleibt es weitgehend niederschlagsfrei. Zudem wird es in den kommenden Tagen frostig-kalt mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken.