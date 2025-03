Wochenende bringt regnerischen Wetterumschwung

Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsbeginn zeigt sich der März zunächst von seiner sonnigen Seite. Zum Wochenende droht jedoch Schmuddelwetter.

Am 20. März beginnt in Deutschland offiziell der Frühling – pünktlich dazu haben Sonnenanbeter:innen erstmal allen Grund zur Freude. Am Wochenende wird es dann allerdings eher ungemütlich.

Hier klettern die Temperaturen auf über 20 Grad

Am Donnerstag und Freitag herrscht jedoch zunächst eitel Sonnenschein. Laut Meteorologe Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) wird der Donnerstag nur im Südwesten und Westen zeitweise wolkig, ansonsten bleibt es aber sonnig und trocken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 13 und 20 Grad, in Küstennähe zwischen 9 und 15 Grad. Der Freitag wird laut DWD außergewöhnlich mild. Erwartete Höchsttemperatur: 23 Grad. Im Südwesten kündigt sich dann aber bereits der Wetterumschwung an – es ziehen einige dicke Wolken auf.

Ungemütliches Wochenende mit Schauern

Der Samstag beginnt in der Südwesthälfte bereits mit Regen, Meteorologe Schappert. In der Nordosthälfe bleibt es vorerst heiter bis sonnig, mit Tageshöchstwerten bei 15 bis 20 Grad. Am Sonntag wird es dann vielerorts wolkig, vereinzelt ist mit leichten Schauern zu rechnen – der Frühling zeigt sich wieder von seiner wechselhaften Seite.

Prognosen zum Wochenstart

Meteorologin Denise Seiling von "wetter.com" prognostiziert auch einen wechselhaften Wochenstart. Nach Regen und Gewittern am Sonntag startet der Süden auch mit Blitz und Donner in den Montag. In der Mitte Deutschlands wird es regnerisch, am längsten trocken bleibt es im Norden. Dienstag und Mittwoch bleiben ebenfalls eher regnerisch, die Sonne zeigt sich bis Wochenmitte eher seltener.