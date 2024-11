WHO bestätigt: Erste Fälle der neuen Mpox-Variante jetzt auch in Europa

Eine neue Variante des Mpox-Virus, ehemals als Affenpocken bekannt, sorgt für erhöhte Wachsamkeit in Europa. Nun hat die WHO erste Übertragungen der Klade Ib außerhalb Afrikas gemeldet.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die WHO hat erstmals Ansteckungen mit der Mpox-Variante Klade Ib in Europa bestätigt.

In Großbritannien infizierten sich zwei Haushaltsangehörige mit der Klade Ib, nachdem eine weitere Person nach einer Afrika-Reise positiv getestet wurde.

Mpox, früher als Affenpocken bekannt, wird durch engen Hautkontakt übertragen und äußert sich meist durch Hautausschlag, Fieber sowie Kopf- und Muskelschmerzen; Todesfälle sind selten, vor allem in Ländern mit guter Gesundheitsversorgung.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erste Ansteckungen mit einer neuen Mpox-Variante in Europa gemeldet. In Großbritannien haben sich zwei Personen im selben Haushalt mit der sogenannten Klade Ib infiziert, nachdem eine weitere Person nach einer Reise durch mehrere afrikanische Länder positiv getestet worden war.

Dies sind die ersten lokal übertragenen Fälle der Klade Ib außerhalb Afrikas, seit die WHO im August den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat. Dabei handelt es sich um die höchste Alarmstufe, die Behörden in aller Welt zu erhöhter Aufmerksamkeit anhalten soll.

WHO: Überwachung sollte verstärkt werden

Laut Hans Henri P. Kluge, WHO-Regionaldirektor für Europa, bleibt das Risiko für die Bevölkerung in Großbritannien und der Region gering. Dennoch sollten die Gesundheitssysteme ihre Überwachungsmaßnahmen verstärken und sich darauf vorbereiten, Verdachts- und bestätigte Fälle rasch nachzuverfolgen sowie Kontaktpersonen schnell zu ermitteln.

Im Video: "'Lage explodiert - Experte warnt vor Mpox - das steht Deutschland bevor"

Mpox - früher Affenpocken genannt - kann durch engen Haut-zu-Haut-Kontakt übertragen werden, so etwa beim Sex oder beim engen Umarmen, Massieren und Küssen.

Anzeige

Anzeige

Erreger auch in Köln nachgewiesen

In den letzten Monaten wurden Fälle in der Demokratischen Republik Kongo, Burundi, Ruanda, Uganda und Kenia gemeldet. Zudem haben sich Personen aus Schweden, Indien, Thailand und Deutschland im Ausland infiziert. Darunter war ein Patient, bei dem Mitte Oktober in Köln erstmals die Klade Ib in Deutschland nachgewiesen wurde. Infektionen mit der Klade IIb treten seit Mai 2022 in zahlreichen Ländern, einschließlich Deutschland, auf.

Mpox zeigt sich typischerweise durch einen charakteristischen Hautausschlag sowie allgemeine Symptome wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen. Todesfälle sind selten, insbesondere in Ländern mit guter medizinischer Versorgung. Klade Ib wird als ansteckender und möglicherweise mit schwereren Verläufen als Klade IIb eingeschätzt, gesicherte Daten dazu liegen jedoch bislang nicht vor.