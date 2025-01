Wie umgehen mit Trumps Außenpolitik? Baerbock zu Gast bei Caren Miosga

Einen Tag vor der Amtseinführung von Donald Trump stellt sich Annalena Baerbock (Grüne) den Fragen von Caren Miosga. Wie wird sich das Verhältnis zu den USA verändern? Deutschlands Außenministerin bezieht am Sonntag in der ARD Stellung.

Das ist das Thema bei "Caren Miosga"

Lässt Donald Trump seinen außenpolitischen Forderungen Taten folgen? Am Montag (20. Januar) tritt der Republikaner seine zweite Amtszeit im Weißen Haus an. Schon als designierter US-Präsident sorgte Trump in den zurückliegenden Wochen immer wieder für Aufruhr in der Weltpolitik – auch im Außenministerium in Berlin?

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) diskutiert im Polittalk "Caren Miosga" (ARD) unter dem Titel "Trump zurück im Weißen Haus – was jetzt, Frau Baerbock?" über neue Herausforderungen bezüglich der deutsch-amerikanischen Beziehungen.

Fragen an Baerbock: US-Politik, Ukraine, Handel

Wie sollte die Reaktion Europas, die Reaktion Deutschlands, auf Trumps außenpolitische Pläne ausfallen? Für die EU gilt es, das Verhältnis zwischen Partnerschaft und Eigenständigkeit im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten neu auszuloten. Grünen-Politikerin Baerbock wird sich im ARD-Talk unter anderem zur potenziellen Gefahr eines möglichen Handelskriegs sowie zu den Chancen auf Frieden in der Ukraine unter Trump äußern.

Wer ist noch bei "Caren Miosga" zu Gast?

Gastgeberin Caren Miosga debattiert nicht nur mit Baerbock, sondern hat sich zwei weitere Gäste eingeladen, um über Trumps zukünftige Außenpolitik zu sprechen: