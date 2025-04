Wieder ein Rheinland-Pfälzer: Patrick Schnieder wird Verkehrsminister

Das Bundesverkehrsministerium soll auch künftig von einem Rheinland-Pfälzer geführt werden: Der CDU-Politiker Patrick Schnieder soll das Amt übernehmen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Patrick Schnieder soll neuer Bundesverkehrsminister werden.

Er ist seit 2009 Mitglied des Bundestags und war unter anderem auch Mitglied im Verkehrsausschuss.

In seiner künftigen Position dürfte er eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung des riesigen Sondervermögens für Infrastruktur einnehmen.

Er erbt marode Brücken und ein Schienennetz, das Milliarden braucht: Patrick Schnieder soll neuer Bundesverkehrsminister werden. Der 56-Jährige kommt wie sein Vorgänger Volker Wissing aus Rheinland-Pfalz. Seit 2009 ist der CDU-Politiker Mitglied des Bundestags und bringt Erfahrung für das Amt mit: Von 2009 bis 2021 war Schnieder Mitglied im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags.

Seine neue Aufgabe wird der über zwei Meter große CDU-Politiker wohl mit viel Tatkraft angehen. "Die Werte, die in unserer Heimatregion gelebt werden, prägen auch meine Arbeit im Deutschen Bundestag. Wir packen an, kämpfen für die Dinge, die uns wichtig sind und halten zusammen, wenn‘s darauf ankommt", schreibt Schnieder auf seiner Homepage

In seiner künftigen Position dürfte er dabei eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung des riesigen Sondervermögens für Infrastruktur haben. Ein großer Teil des 500 Milliarden Euro schweren Sondertopfs wird wohl in den Verkehr fließen. In der vergangenen Legislaturperiode war der Jurist Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion - und damit Mitglied des Führungskreises um Fraktionschef Friedrich Merz.

Anzeige

Anzeige

Schnieder ist verheiratet und wandert und joggt gerne. Ruhe und Entspannung finde er auch beim Orgel- und Klavierspiel, schreibt er auf seiner Homepage weiter. Sein Bruder, Gordon Schnieder, ist übrigens CDU-Landes- und Fraktionschef in Rheinland-Pfalz . Der 49-Jährige will bei der Landtagswahl im kommenden Jahr Ministerpräsident werden.