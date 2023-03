Wildkatze: So unterscheidet sie sich von der normalen Hauskatze

Sie war vom Aussterben bedroht, nun ist sie zurück in Deutschland: die Wildkatze. Bereits mehrere Tausend Exemplare leben wieder in heimischen Wäldern. Doch wie unterscheidet sich das scheue Tier eigentlich von der normalen Hauskatze?

Seit einiger Zeit ist sie zurück in Deutschland: Nachdem die Wildkatze zwischenzeitlich vom Aussterben bedroht war, erobert sie seit ein paar Jahren wieder unserer Natur. 5.000 bis 7.000 Tiere leben derzeit in Deutschland, vor allem in Mittel- und Südwestdeutschland. Doch damit sie wirklich überleben können, brauchen die scheuen Katzen vor allem gesunde Wälder. In zehn Bundesländern sollen nun "Wildkatzenwälder von morgen" geschaffen werden, um der Europäischen Wildkatze bessere Lebensbedingungen zu bieten.

Wie Sie die Wildkatze von der normalen Hauskatze unterscheiden können, dass sehen Sie im Video oben.