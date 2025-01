Winter-Wetter in Deutschland: Hier wird viel Schneefall erwartet

Zum Jahresstart erwartet den Süden Deutschlands eine Menge Neuschnee. Bis zu 35 Zentimetern sollen bis Freitag (3. Januar) möglich sein - kurz darauf könnte eine weitere Schneefront aufziehen.

Im Süden Deutschlands bahnt sich Winter-Wetter an – und Neuschnee. Noch heute (2. Januar) soll die Schneefallgrenze auf 200 bis 400 Meter sinken und in wenigen Stunden zehn Zentimeter Neuschnee bringen.

Bis zu 35 Zentimeter Neuschnee

Im Südwesten besteht wegen überfrierender Nässe und Schneematsch die Gefahr von Glätte auf den Straßen. Im Laufe des Tages kommt es zu Regen und Schneefall, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mitteilt. Bis in die Nacht zum Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Nordschwarzwald mit bis zu 15 Zentimetern Neuschnee.

Im Allgäu können laut "Weather.com" auch bis zu 35 Zentimeter Schnee fallen, ab den Alpen könnten bis zu 25 Zentimeter zusammenkommen.

Frühaufsteher könnte am Samstag (4. Dezember) selbst in den Tieflagen mehrerer ostdeutscher Bundesländer eine leichte Schneedecke erwarten. Grund für die winterlichen Bedingungen sei eine Kaltfront, die am Freitag langsam vom Norden her über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zieht, teilten die Meteorolog:innen mit. Eine dicke Schneedecke sei hingegen wohl nur in höheren Lagen wie dem Erzgebirge, dem Brocken oder Teilen des Thüringer Waldes möglich.

In der Nacht zu Sonntag (5. Januar) sinken die Temperaturen erneut unter den Gefrierpunkt, was zu glatten Straßen führen könnte. Tagsüber bringt eine herannahende Warmfront aus dem Südwesten Niederschläge mit sich. In Regionen mit niedrigeren Temperaturen, etwa in Teilen Thüringens und im Vogtland, könnten diese als Schneeregen fallen. Auch für Sonntag warnt der DWD vor Glättegefahr.