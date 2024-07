Winterberg: Schwerer Unfall einer Familie mit mehreren Kindern

Eine Familie aus den Niederlanden ist bei einem Unfall im Sauerland verletzt worden. Ein Junge kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Mutter, Vater und Geschwister wurden leicht verletzt.

Acht Insassen in zwei Fahrzeugen sind bei einem Verkehrsunfall im Sauerland verletzt worden - darunter ist ein schwer verletzter neunjähriger Junge aus den Niederlanden.

Neun-Jähriger schwerverletzt ins Krankenhaus geflogen

Ein Auto und ein Kleintransporter stießen in Winterberg aus ungeklärter Ursache am späten Donnerstagnachmittag an einer Kreuzung zusammen, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte flogen den Jungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Neunjährige saß mit seiner Familie aus den Niederlanden in dem Auto. Die Beifahrerin und drei Kinder im Alter von sieben Monaten bis elf Jahren wurden leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Auch der Autofahrer und die beiden Insassen des Kleintransporters wurden leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich an einer Ampelkreuzung, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Autofahrer abbiegen. Der Transporter mit zwei Insassen aus Polen war in entgegenkommender Richtung unterwegs.

