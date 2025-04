Wirtschaftsexperte spricht bei Markus Lanz über Trumps weltwirtschaftspolitische Atombombe

In der ZDF-Sendung von Markus Lanz wurde Trumps Zollpolitik heiß diskutiert, mit Politikern, einer Journalistin und einem Wirtschaftsexperten. Doch gibt es überhaupt Lösungen im Moment?

Am Dienstagabend (8. April) ging es bei Markus Lanz im ZDF vor allem um die neue Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump. Und dazu gehört auch die Diskussion über die Reaktion dazu von den verschiedenen Parteien. Eins ist klar: auch keine Reaktion ist eine Reaktion.

Zu Gast waren in der Polittalkshow der CSU-Politiker Manfred Weber, der SPD-Politiker Ralf Stegner, die Journalistin Kerstin Münstermann und zuletzt der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Michael Hüther.

Weber über die AfD: "zeigt doch die ganze Verlogenheit"

Thema des Abends ist zunächst nicht nur Trumps Zollpolitik, sondern vor allem das Schweigen der AfD. Weber fragt vor allem wegen Alice Weidel (AfD) nach, die sich im Februar noch über Fotos mit US-Vizepräsident J. D. Vance gefreut hat: "Hat sie ihn denn jetzt schon angerufen? Hat sie schon unsere deutschen Arbeitsplätze verteidigt gegenüber Amerika? Das zeigt doch die ganze Verlogenheit."

Der IW Direktor geht sogar noch einen Schritt weiter: "Herr Chrupalla hat gesagt, er findet das alles prima und hat damit mal wieder seine ökonomische Inkompetenz unterstrichen." Dass die deutsche Wirtschaft unter den Zöllen leiden wird, da sind sich alle Talkshow-Teilnehmer:innen zumindest einig. Nur wie man nun dagegen vorgehen kann, darin herrscht absolut keine Einigkeit.

Europa hat laut Journalistin an "Glaubwürdigkeit" verloren

Erkennbar ist jedoch Webers Platz im EU-Parlament, denn seine Argumentation, wie man nun auf die USA reagieren soll, beschränkt sich nicht nur auf Deutschland. Vielmehr geht es um ein neues Europa, da die USA "ihre Substanz verändert" haben und Europa nun darauf reagieren muss. Dafür braucht es vor allem: "Neue Partner, neue Handelsverträge. Mein Bild von Europa glaubt weiter an einen regelbasierten, fairen Handel."

Die politische Unsicherheit ist mittlerweile nicht mehr nur auf die einzelnen europäischen Länder bezogen, viele Fragen können auch übergreifend auf Europa projiziert werden. Die Politik-Insiderin Münstermann gibt an, dass Europa zunächst seine "Glaubwürdigkeit" zurückgewinnen muss.

Und der SPD-Politiker Stegner geht davon aus, dass die neue Regierung aus SPD und CDU/CSU nun die große Aufgabe hat, zu zeigen, dass auch demokratische Parteien das Leben von Menschen vernünftig regeln können. Europa darf nicht "Heil bei Populisten suchen", sondern muss zeigen, dass "regelbasierte Ordnung und Wohlstand für Frieden sorgen".

Hüther: Trump besitzt "den roten Knopf für die weltwirtschaftspolitische Atombombe"

Wirkliche Antworten auf die aktuell brennenden Fragen, wie es mit Europa weitergeht oder was genau hinter Trumps Zollpolitik stehen könnte, werden in der Show nicht gegeben. Weber appelliert am Ende nochmal: "Ich hoffe, dass wirklich jeder kapiert, wie wertvoll jetzt Europa ist. Wenn wir da nicht geeint reagieren würden, wären wir Spielball von diesen Mächten."

Hüther schließt mit noch drastischeren Worten: "Der Einbruch weltweit ist noch nicht zu Ende. Die USA besitzen nicht nur den roten Knopf für die Atombombe, sondern auch den roten Knopf für die weltwirtschaftspolitische Atombombe." Und dass diese Zollentscheidungen nicht nur für wenige Tage Auswirkungen haben, sondern langfristig für Probleme sorgen, bereitet dem Ökonomen im Moment Bauchschmerzen.