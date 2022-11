WM-Auftakt: Zuschauer verlassen vorzeitig das Stadion

Katar verliert das Auftaktspiel der WM gegen Ecuador mit 0:2. Viele der Zuschauer haben das Stadion frühzeitig verlassen. "Da ist gar kein Feuer", sagt Christoph Kramer, Weltmeister von 2014.

Das Wichtigste in Kürze: In der Schlussphase der Partie Katar gegen Ecuador waren auf den Rängen große Lücken zu sehen.

Die katarische Seite sah das erwartungsgemäß etwas anders.

Mit einer leuchtenden Auftaktshow ist das Gastgeberland Katar in die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 gestartet - und mit einer stimmungsdämpfenden Niederlage der katarischen Mannschaft. Ein chancenloses 0:2 gegen Ecuador sorgte für Ernüchterung im Al-Bait Stadion. In der Schlussphase der Partie waren auf den Rängen große Lücken zu sehen. Die FIFA und Katar hatten die Partie extra um einen Tag vorverlegt: So wollte sich der Wüstenstaat in einem Eröffnungsspiel der Weltöffentlichkeit präsentieren.

Vor den Augen von Katars Staatsoberhaupt Tamim bin Hamad Al Thani leerte sich die Arena innerhalb der zweiten Halbzeit. Die Bilder von halb verwaisten Rängen sorgten für Verwunderung – Kritik am umstrittenen Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten.

Kramer: "Ich wäre wahrscheinlich auch früher gegangen"

"Man muss sagen: Es ist einfach keine Fußball-Nation", sagte Christoph Kramer als Experte im ZDF. Kramer wurde 2014 in Rio Weltmeister. Der Geist, von dem bei der deutschen Mannschaft damals oft die Rede war, der fehlte beim Auftaktspiel offensichtlich – zumindest auf Seiten der katarischen Auswahl. "Da ist gar kein Feuer, da kommt nichts von den Rängen und nichts vom Platz. Das passt irgendwie zum Spiel, dass sich das Stadion relativ schnell geleert hat - ich wäre wahrscheinlich auch früher gegangen."

Anschließend zog er Vergleiche zur WM 2010: "Südafrika hatte als WM-Gastgeber auch einen schweren Stand, aber da hatte man irgendwie das Gefühl, dass man mit dem Land im Rücken und mit dem Esprit und Feuer der Leute irgendwie eine Wucht entwickeln kann. Das hatte man heute gar nicht", analysierte der Fußballprofi das Geschehen im Al-Bait-Stadion.

Katar: Stimmung war großartig

Die katarische Seite sah das erwartungsgemäß etwas anders: Der Nationaltrainer der einheimischen Elf, Felix Sanchez, sagte angesprochen auf die Ränge: " Wir haben uns unterstützt gefühlt und wir hoffen, dass die Menschen das nächste Mal stolzer auf uns sein werden. Ich bin sicher, dass uns die Menschen bis zum Ende des Turniers unterstützen werden." Die Stimmung im Stadion sei großartig gewesen, so der Coach.

