Wohnhaus in Hanoi in Flammen - 30 Tote, darunter vier Kinder

In Hanoi in Vietnam sind bei einem Großbrand in einem Wohnhaus 30 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer ist offenbar im ersten Stock ausgebrochen, Anwohner sprangen aus Panik auf angrenzende Gebäude.

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi sind mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen, darunter mindestens vier Kinder. Dies berichtete die Zeitung "Lao Dong" am Mittwochnachmittag (Ortszeit) unter Berufung auf die örtliche Polizei. Mehr als 100 Menschen seien am späten Dienstagabend lebend aus dem neunstöckigen Wohnhaus gerettet worden. Der Zeitung "VnExpress" zufolge wurden mehr als 50 Bewohner mit Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Sicherheitskräfte haben Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

Die Behörden befürchten, dass die Zahl der Toten steigen könnte. Einsatzteams suchten in den Trümmern nach weiteren Opfern.

Bewohner teilweise auf andere Gebäude gesprungen

"VnExpress" zufolge lebten etwa 150 Menschen in dem zehnstöckigen Gebäude im Stadtteil Thanh Xuan. Wie viele davon sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Haus aufhielten, war unklar. Einige Bewohner:innen seien in Panik vom Dach aus auf angrenzende Gebäude gesprungen, um sich vor den Flammen zu retten, andere hätten sich aus niedrigeren Stockwerken abgeseilt, hieß es.

Rauch steigt aus dem Gebäude in Hanoi auf. © AP

Das Feuer war am späten Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache vermutlich im ersten Stock ausgebrochen. Dort befand sich ein Parkplatz für Mofas und Motorroller. Die Flammen hätten schnell auf die oberen Stockwerke übergegriffen. Viele Menschen seien in dem brennenden Haus gefangen gewesen, da es nur einen einzigen Notausgang gegeben habe. Erst nach Stunden sei es Hunderten Feuerwehrleuten gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bringen, hieß es unter Berufung auf die Polizei.