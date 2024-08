 Wolfsrudel "Nordeifel" in Nordrhein-Westfalen hat sieben Welpen

In einem Wolfsgebiet in Nordrhein-Westfalen haben Videoaufnahmen Wolfswelpen eines Rudels mit mindestens zwölf Tieren aufgenommen. Die kleinen Wölfe sollen aus einem Wurf dieses Jahres stammen.

Im Kreis Euskirchen sind durch ein Video sieben Wolfswelpen im Wolfsrudel "Nordeifel" nachgewiesen worden. Wo genau die jungen Wölfe entdeckt wurden, teilte das Landesumweltamt (Lanuv) nicht mit. Auf dem Video sei zudem ein junger Wolf im zweiten Lebensjahr, ein Jährling, zu sehen, erklärte das Lanuv.

Insgesamt bestehe dieses Rudel aus mindestens zwölf Tieren. Dies seien die beiden Elterntiere, drei Jährlinge und die sieben Welpen aus dem Wurf dieses Jahres. Die genetischen Ergebnisse hat das Senckenberg Forschungsinstituts geliefert, dafür wurden Kotproben der Tiere untersucht.

Das Wolfsgebiet Eifel - Hohes Venn umfasst den grenznahen Bereich der nordrhein-westfälischen Eifel mit seinen ausgedehnten Wäldern. Nach Westen schließt sich das Wolfsgebiet an die bestätigten Vorkommen auf belgischer Seite im Hohen Venn an. In Nordrhein-Westfalen haben sich in mehreren Gegenden Wölfe niedergelassen und Rudel gebildet.