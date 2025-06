Wütete ein Tornado über Ulm? Das sagt der Deutsche Wetterdienst

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hält es für möglich, dass im Zuge der kürzlichen Unwetter ein Tornado über Ulm hinwegfegte. Im Stadtteil Donaustetten wurden mehrere Reihenhäuser abgedeckt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hält es für möglich, dass ein Tornado über Ulm-Donaustetten in der Nacht zum Donnerstag (5. Juni) zog. Ein zumindest kurzlebiger Tornado könne nicht ausgeschlossen werden, sagte DWD-Meteorologe Adrian Leyser Sturm. "Einzig eine Schadensanalyse vor Ort kann Aufschluss darüber geben. Die Begutachtung und die abschließende Einschätzung wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen erfolgen."

Der DWD in Stuttgart war erst einmal nicht davon ausgegangen, dass ein Tornado gewütet hat. "Wir sehen das eher skeptisch. Wir gehen davon aus, dass es eher kein Tornado war" sagte ein Meteorologe am Donnerstagmorgen (5. Juni).

Die Feuerwehr in Ulm erhielt über Augenzeugenberichte Hinweise auf einen Tornado. "Wir gehen jedoch davon aus, dass es sich um eine starke Windhose gehandelt hat, die hier die Verwüstungen verursacht hat", sagt Adrian Röhrle, Kommandant der Feuerwehr in Ulm.

Dächer abgedeckt

Im Ulmer Stadtteil Donaustetten wurden in der Nacht zum Donnerstag die Dächer mehrerer Reihenhäuser abgedeckt, sodass sie nicht mehr zu bewohnen sind. Laut Feuerwehr gibt es keine Verletzten.