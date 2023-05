Zahl der Pflegekräfte steigt - doch viele haben keinen Abschluss

In den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der Pflegekräfte um mehr als die Hälfte gestiegen. Doch zahlreiche Beschäftigte sind ohne Berufsabschluss im Pflegebereich.

Die Zahl der in ambulant arbeitenden Menschen hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt, in Pflegeheimen sind es sogar über 70 Prozent mehr. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag (11. Mai) in Wiesbaden mit. Allerdings hätten ein Viertel der Beschäftigten keinen Berufsabschluss im Pflegebereich.

70 Prozent Anstieg in Pflegeheimen

"Viele der Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen haben andere Berufe erlernt - oder gar keinen Berufsabschluss erworben", so die Statistiker. 26 Prozent der Beschäftigten in ambulanten Pflegeeinrichtungen haben demnach einen anderen Berufsabschluss, elf Prozent des Personals überhaupt keinen Abschluss. In Pflegeeinrichtungen haben 25,6 Prozent einen anderen Berufsabschluss und 13,5 Prozent keinen.

In Deutschland waren Ende 2021 442.900 Menschen bei ambulanten Pflegediensten beschäftigt, das sind 134 Prozent mehr als 20 Jahre zuvor, wo es 189.600 Menschen waren. Auch die Zahl der Beschäftigten in Pflegeheimen nahm seit 2001 zu, wenn auch nicht so stark: um 71 Prozent von 475.400 auf 814.000 im Jahr 2021.