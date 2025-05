Zapfenstreich für Kanzler: Scholz ruft zu Zusammenhalt unter Demokraten auf

Nach 1245 Tagen endet die Kanzlerschaft von Olaf Scholz aller Wahrscheinlichkeit nach am Dienstag. Er verabschiedet sich mit einem Appell.

Der scheidende Bundeskanzler Olaf Scholz hat den unmittelbar bevorstehenden Regierungswechsel in seiner Abschiedsrede als "Ausdruck demokratischer Normalität" gewürdigt. Es sei in diesen Zeiten "keineswegs normal, dass sich ein solcher Wechsel so zivilisiert, so kollegial und so anständig vollzieht, wie wir das in diesen Tagen hier in Deutschland erleben", sagte der SPD-Politiker vor dem Großen Zapfenstreich, mit dem die Bundeswehr ihn am Vorabend der geplanten Amtsübergabe an seinen designierten Nachfolger Friedrich Merz (CDU) würdigt.

Diesen zivilen Umgang unter Demokratinnen und Demokraten gelte es zu schützen und zu bewahren. "Denn er ist kostbar", sagte Scholz. Demokratie bedeute zwar nicht, dass alle immer einer Meinung sein müssten. Aber sie brauche ein grundlegendes Verständnis von Solidarität untereinander. "Ein Verständnis von Gemeinsamkeit, die wir trotz unserer unterschiedlichen Ansichten, Herkunft und Überzeugungen in unserem Land teilen – und wonach Deutschland dann – und nur dann – stark ist, wenn wir es zusammenhalten."

Scholz wünscht Merz "eine glückliche Hand"

Seinem designierten Nachfolger Merz, der gemeinsam mit seiner Frau Charlotte in der ersten Reihe saß, wünschte Scholz für alle Aufgaben und Herausforderungen "viel Erfolg, Fortüne und eine glückliche Hand". "In schweren Stunden, die es sicherlich ebenfalls geben wird, wünsche ich Ihnen Begegnungen, aus denen Sie Kraft und Zuversicht schöpfen können." Er selbst habe solche Begegnungen immer wieder mit Bürgerinnen und Bürgern gehabt, "die Zusammenhalt über Spaltung stellen". "Ein Land, das solche Bürgerinnen und Bürger hat, muss keine Angst vor der Zukunft haben."

"Respect" als Abschiedssong

Der Zapfenstreich ist eine Militärzeremonie, mit der traditionell alle Kanzler, Bundespräsidenten, Verteidigungsminister und hochrangige Militärs verabschiedet werden. Dabei dürfen die Geehrten drei Musikwünsche äußern. Scholz hat sich für "In My Life" von den Beatles, einen Auszug aus dem "2. Brandenburgischen Konzert" von Johann Sebastian Bach und den Soul-Klassiker "Respect" entscheiden, der in der Version von Aretha Franklin ein Welthit wurde.

Respekt war das zentrale Schlagwort von Scholz' erfolgreichem Bundestagswahlkampf 2021. Dem Bundestag wird Scholz auch nach seinem Ausscheiden als Kanzler angehören. Er hat ein Direktmandat in Potsdam gewonnen und will es bis zum Ende der Wahlperiode wahrnehmen.