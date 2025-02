Zehn Jahre nach Verschwinden: Neue Suche nach Flug MH370 soll bald starten

Seit 2014 ist Flug MH370 spurlos verschwunden. Trotz intensiver Suche bleibt das Rätsel ungelöst. Jetzt könnte eine dritte Suchaktion Licht ins Dunkel bringen.

Seit dem mysteriösen Verschwinden von Malaysia Airlines Flug 370 im März 2014 sind über zehn Jahre vergangen, und das Schicksal des Flugzeugs bleibt eines der größten ungelösten Rätsel der Luftfahrtgeschichte. Trotz intensiver Suchaktionen und zahlreicher Theorien ist es bisher nicht gelungen, das Wrack oder die Blackbox zu finden, die entscheidende Hinweise auf die Ursache des Verschwindens liefern könnte. Die Familien der 239 vermissten Passagiere und Besatzungsmitglieder leben weiterhin in Ungewissheit und hoffen auf Antworten, die ihnen endlich Frieden bringen könnten.

Noch keine Beauftragung für neue Suchaktion

In einem erneuten Versuch, das Geheimnis um Flug MH370 zu lüften, ist eine dritte groß angelegte Suchaktion in Planung. Diese soll modernste Technologien und neue Analysemethoden nutzen, um das Suchgebiet im Indischen Ozean zu durchkämmen. Trotz der Vorbereitungen hat Malaysia aber bisher noch keinen offiziellen Vertrag für diese Suche unterzeichnet, was Fragen über die Bereitschaft aufwirft, das Rätsel zu lösen.

Wie das australische Portal "News.com.co" berichtet, bewegt sich ein speziell ausgerüstetes Suchschiff des britisch-amerikanischen Unternehmens Ocean Infinity dennoch bereits an eine mögliche Absturzzone, die 1.500 Kilometer westlich von Perth im Indischen Ozean liegt. Auch ohne Beauftragung könnte die Suche möglicherweise noch in diesem Monat beginnen, obwohl kein offizielles Startdatum für die Mission bekannt gegeben wurde.

Laut Berichten forderte Ocean Infinity eine Zahlung von 70 Millionen Dollar, falls die Suchmission nach MH370 diesmal erfolgreich ist – mit demselben "Kein Fund, keine Gebühr"-Vertrag, falls sie scheitern.

Eine Untersuchung aus dem Jahr 2018 deutete darauf hin, dass das Flugzeug möglicherweise absichtlich manipuliert wurde, um es vom Kurs abzubringen. Diese Theorie wirft viele Fragen auf, insbesondere da es keine handfesten Beweise gibt, die diese Behauptung stützen.

Ursache noch immer unklar

Die Blackbox von Flug MH370 könnte der Schlüssel zur Aufklärung des mysteriösen Verschwindens sein. Experten sind sich einig, dass die Daten, die in der Blackbox gespeichert sind, entscheidende Hinweise auf die letzten Momente des Fluges geben könnten. Trotz intensiver Bemühungen wurde die Blackbox bisher nicht gefunden.

Die Spekulationen über die Ursache des Verschwindens reichen von einem technischen Versagen, das zu Feuer- oder Rauchentwicklung führte, bis hin zu einem möglichen Piloten-Selbstmord oder einer Entführung.

Die Ankündigung einer neuen Suchaktion weckt Hoffnung, doch auch die Angst vor einer weiteren Enttäuschung ist groß. Viele Familien haben sich in den letzten Jahren zusammengeschlossen, um Druck auf die Regierungen auszuüben und die Suche nach der Wahrheit fortzusetzen.

