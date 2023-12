In Norditalien kam es am Sonntag zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Zügen. 17 Passagier:innen wurden dabei leicht verletzt. Die Ursachen des Zugunfalls sind derweil noch nicht bekannt.

Das Wichtigste in Kürze Zwei Züge sind auf der Strecke zwischen Bologna und Rimini kollidiert.

Bei dem Unfall im Norden Italiens sind 17 Menschen leicht verletzt worden.

Die Ermittlungen für die Ursache der Kollsion dauern weiter an.

Am Sonntagabend (10.12.) hat sich in Norditalien eine Zugkollision zugetragen. Wie das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ am 11. Dezember berichtet, sind nicht weit von der italienischen Stadt Faenza zwei Züge zusammengestoßen.

Bei dem Unglück auf der Strecke zwischen den Städten Bologna und Rimini wurden mindestens 17 Menschen verletzt worden. Laut Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf Rettungskräfte vor Ort sind die meisten allerdings nur leicht verletzt worden.

Ursache für die Zugkollision noch unklar

Der Unfall soll sich gegen 20:30 Uhr auf der Schnellfahrstrecke in der norditalienischen Region Emilia-Romagna ereignet haben. Der Unfallort wurde von Kräften der Feuerwehr gesichert. Der Zugverkehr war zeitweise unterbrochen, hieß es. Berichten zufolge ist die Strecke mittlerweile wieder befahrbar.

Zur Ursache der Kollision wurden zunächst keine genauen Angaben gemacht. Laut Ansa-Berichten waren der Regionalzug und der Intercity Richtung Norden unterwegs. Die Züge seien dabei nicht frontal kollidiert. En Zug sei mit niedriger Geschwindigkeit von hinten auf den anderen aufgefahren. Die Ermittlungen sollen weiter andauern, hieß es weiter.