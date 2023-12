Belgien: ICE steckt im Tunnel fest - Passagiere müssen frieren

Rund drei Stunden lang mussten Fahrgäste eines aus Brüssel kommenden ICEs in einem Tunnel in Belgien ausharren. Zu allem Übel war auch noch die Heizung ausgefallen.

Fahrgäste eines von Brüssel nach Frankfurt fahrenden ICEs brauchten am Sonntagabend (3. Dezember) nicht nur Geduld, sondern auch eine dicke Jacke, denn der Schnellzug steckte in Belgien circa drei Stunden lang aufgrund technischer Schwierigkeiten in einem Tunnel fest. Und das ganz ohne Heizung, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet.

Nach drei Stunden abgeschleppt

So stoppte der Schnellzug ICE 317, der aus Brüssel kam, auf seiner Fahrt nach Frankfurt gegen 18 Uhr im Tunnel von Soumagne.

Wie ein Sprecher der belgischen Eisenbahn (SNCB) mitteilte, sei der Zug erst gegen 21 Uhr in die belgische Stadt Lüttich eingezogen worden. Weshalb es genau zu dem mehrstündigen Stopp kam, teilte der Bahnsprecher nicht mit.