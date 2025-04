Zum Ende des 2. Weltkriegs: Britische Pubs länger geöffnet

Das Ende des Zweiten Weltkriegs wird in Großbritannien besonders gefeiert. In diesem Jahr noch länger als sonst, wie die britische Regierung empfiehlt.

Die britischen Pubs dürfen am 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs zwei Stunden länger öffnen. Für die Briten, die sonst vor Mitternacht aus den Kneipen raus gekehrt werden, gute Nachrichten.

Das ermögliche den Menschen, ein Glas auf alle zu erheben, die ihrem Land einen großen Dienst geleistet haben, sagte Premierminister Keir Starmer über die am 8. Mai geltende Sonderregelung.

"Indem wir unsere Pubs länger geöffnet halten, haben die Menschen die Möglichkeit, an den Feierlichkeiten teilzunehmen und auf alle Männer und Frauen anzustoßen, die ihrem Land im Ausland und im Inland gedient haben", sagte der britische Premier laut der BBC. Das Innenministerium werde dem Parlamente den entsprechenden Beschluss zur Arbeitszeitänderung vorlegen, wie britische Medien berichten.

Pub-Vorstoß trifft auf Zustimmung bei Betreibern

Auch das Nachtgewerbe, das besonders stark unter der Corona-Pandemie gelitten hatte, begrüßte den Vorstoß der britischen Regierung.

Der Geschäftsführer der Night Time Industries Association, einer Vereinigung zum Schutz des Nachtgewerbes, Michael Kill sagte gegenüber der BBC: "In dieser für das Gastgewerbe so schwierigen Zeit bietet die Möglichkeit, die Öffnungszeiten während der Feierlichkeiten zu verlängern, einen dringend benötigten Ansporn und ist gleichzeitig eine Hommage an unsere gemeinsame Geschichte", sagte

Das gilt regulär in britischen Pubs

Die Bars im Vereinigten Königreich schließen in der Regel um 23.00 Uhr Ortszeit. Ab da werden keine alkoholischen Getränke mehr an der Theke ausgeschenkt. Ähnliche Ausnahmeregelungen wie für den 8. Mai, einem Donnerstag, hatte es immer mal wieder gegeben, etwa zu besonderen Anlässen bei der königlichen Familie oder Sportgroßereignissen. Im vergangenen Sommer durfte während des EM-Finales in Berlin, das England gegen Spanien verlor, länger getrunken und gefeiert werden.

Der 8. Mai, der in Großbritannien als VE-Day - oder Tage des Sieges in Europa (Victory Day in Europe) - bezeichnet wird, feiert das Ende des Zweiten Weltkriegs mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht 1945.