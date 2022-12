"Zum Wohl unseres Landes": Söder will AKW-Laufzeitverlängerung

Der bayerische Ministerpräsident hat sich für die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke ausgesprochen. Unser Land müsse in dieser größten Energiekrise "jede Option" nutzen.

Anzeige

Im Oktober hatte Bundeskanzler Olaf Scholz ein Machtwort gesprochen: Im April sollen die deutschen Atomkraftwerke endgültig abgeschaltet werden. Doch die Debatte über eine erneute Verlängerung will nicht verstummen. Nicht nur die FDP, auch die CSU will das Thema keinesfalls ruhen lassen. "Es bleibt dabei: Unser Land befindet sich in der größten Energiekrise seit vielen Jahrzehnten und muss jede Option nutzen", sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder der "Augsburger Allgemeinen".

Söder nennt Kernkraftaufgabe "schweren Fehler"

Es brauche einen befristeten Weiterbetrieb der Kernenergie für die Zeit der Krise – "mindestens bis Ende 2024", so Söder. Aus seiner Sicht reiche es nicht, die Kernkraft nur bis zum April zu verlängern. "Die Ampel muss endlich bereit sein, die notwendigen Entscheidungen zum Wohl unseres Landes zu treffen", wird der Franke zitiert. Es müssten jetzt dringend neue Brennstäbe bestellt werden.

Erst vor wenigen Tagen hatte PreussenElektra, Betreiber des AKW Isar 2, gemahnt, dass eine Entscheidung jetzt getroffen werden müsste. Bis April befinden sich die Kraftwerke nur in einem Streckbetrieb, der auch ohne neue Brennstäbe möglich ist. "Sollten die Grünen weiter ihre ideologischen Befindlichkeiten ausleben, muss der Kanzler erneut ein Machtwort sprechen – und zwar diesmal eines, das Planungssicherheit garantiert", forderte der Ministerpräsident. "Es wäre ein schwerer Fehler, in diesen Zeiten eine bezahlbare und klimafreundliche Energiequelle wie die Kernkraft aufzugeben."