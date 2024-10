Knapp zwei Wochen vor der Wahl stellt sich Kamala Harris den Fragen unentschlossener Wähler:innen bei CNN. Gleich zu Beginn geht die Demokratin ihren republikanischen Kontrahenten Donald Trump scharf an.

Das Wichtigste in Kürze Kamala Harris sieht in den jüngsten Enthüllungen über Donald Trumps mutmaßliche Bewunderung für Adolf Hitler einen entlarvenden Einblick in seinen Charakter.

Trumps früherer Stabschef John Kelly berichtete, dass Trump mehrfach positiv über Hitler gesprochen habe und bezeichnete ihn als Faschisten.

Harris kritisierte diese Aussagen scharf und antwortete auf die Frage, ob sie Trump für einen Faschisten halte, ohne zu Zögern, mit "ja".

Die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris bezeichnet ihren republikanischen Rivalen, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, als Faschisten. Das sagte die Demokratin am Mittwochabend (23. Oktober, Ortszeit) während einer Bürgersprechstunde des US-Senders CNN. Als Moderator Anderson Cooper die 60-Jährige befragte, machte sie ihre Meinung deutlich. "Halten Sie Donald Trump für einen Faschisten?" Harris antwortete ohne Zögern: "Ja, das tue ich."

Anlass für die Frage waren Aussagen von Trumps ehemaligem Stabschef John Kelly. In einem Interview mit der "New York Times" erklärte Kelly, dass Trump seiner Meinung nach "unter die allgemeine Definition eines Faschisten" falle. Er verwies dabei auf die Kennzeichen des Faschismus, einer extrem rechten, autoritären und ultranationalistischen Ideologie, die unter anderem durch einen diktatorischen Führer und die Unterdrückung der Opposition geprägt sei.

Trump: "Hitler hat auch einige gute Dinge getan"

Kelly sagte der "New York Times", Ex-Präsident Donald Trump habe des Öfteren erklärt, dass "Hitler auch einige gute Dinge getan" habe. Darauf habe er, Kelly, entgegnet, dass nichts, was Hitler getan habe, gut gewesen sei. Damit sei die Unterhaltung fürs Erste beendet gewesen, doch habe Trump das Thema selbst wiederholt zur Sprache gebracht.

Aus Sicht von Harris liefern jüngste Enthüllungen über die mutmaßliche Haltung Donald Trumps zu Adolf Hitler entlarvende Einblicke in den Charakter des 78-Jährigen. Man könne sehen, wer Trump wirklich sei, sagte die Vizepräsidentin vor ihrer offiziellen Residenz in Washington vor Reporter:innen.

Harris: Trump ist "ungeeignet für das Amt"

Trump sei "zunehmend unberechenbar" und "ungeeignet für das Amt", sagte die Demokratin weiter. Harris betonte, dass frühere Mitarbeiter:innen des Ex-Präsidenten sowie enge Vertraute deutlich gemacht hätten, dass Trump die Verfassung der Vereinigten Staaten missachte und deshalb niemals erneut das Amt des US-Präsidenten ausüben dürfe.

Mit seinen Aussagen habe Kelly über Trump einen "Notruf an das amerikanische Volk abgesetzt", um darauf hinzuweisen, was passieren könnte, wenn dieser wieder ins Weiße Haus einziehe. Die Leute, die Trump "zurückhalten könnten", seien nun nicht mehr da.

Ich glaube, Donald Trump ist eine Gefahr für das Wohlergehen und die Sicherheit Amerikas. Kamala Harris

Der US-Wahlkampf befindet sich in der Endphase. In weniger als zwei Wochen, am 5. November, findet die Wahl statt. Umfragen deuten auf ein knappes Rennen zwischen Harris und Trump hin.