Trump fordert kognitiven Test für Harris: Zweifel an ihrer geistigen Verfassung

Im US-Wahlkampf werden schwere Geschütze aufgefahren. Nun forderte Donald Trump Kontrahentin Harris zu einem kognitiven Test auf - um ihre geistige Verfassung infrage zu stellen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Donald Trump hat seine demokratische Konkurrentin im Rennen ums Weiße Haus zu einem kognitiven Test aufgefordert.

Offenbar will der republikanische Präsidentschaftskandidat Zweifel an ihrer geistigen Verfassung sähen.

"Ihr Verhalten hat viele zu der Annahme veranlasst, dass mit ihr etwas nicht stimmen könnte", so Trump auf X und seiner Plattform Truth Social.

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump fordert seine Kontrahentin Kamala Harris zu einem kognitiven Test auf und will damit wenige Wochen vor der Wahl offensichtlich Zweifel an Harris' geistiger Fitness säen. "Ihr Verhalten hat viele zu der Annahme veranlasst, dass mit ihr etwas nicht stimmen könnte", behauptete Trump auf den Online-Plattformen X und Truth Social.

Umfragen zeigen knappes Wahlkampf-Rennen

In weniger als einem Monat, am 5. November, findet in den USA die Präsidentenwahl statt. Umfragen zufolge ist dabei ein sehr knappes Rennen zwischen dem 78-jährigen Republikaner und der 59 Jahre alten Demokratin zu erwarten.

Im Video: Attentatspläne? - Trump stellt ungewöhnliche Forderung für seinen Schutz auf

Trump behauptete, Harris sei "langsam und lethargisch" selbst bei der Beantwortung der einfachsten Fragen. "Das haben wir gerade fast vier Jahre lang durchgemacht, das sollten wir nicht noch einmal machen müssen", schrieb Trump und nahm damit Bezug auf die Amtszeit von Präsident Joe Biden. Dieser war im Juli mit 81 Jahren und nach heftiger Kritik wegen eines misslungenen TV-Duells aus dem Präsidentschaftsrennen ausgestiegen und hatte seiner Stellvertreterin Harris das Feld überlassen.

Anzeige

Anzeige

Geistige Verfassung war auch bei Trump Thema

Trump war während seiner Amtszeit von 2017 bis 2021 selbst mit Zweifeln an seiner geistigen Verfassung konfrontiert gewesen. Der Republikaner entschied sich Anfang 2018, seine Fähigkeiten überprüfen zu lassen, und machte einen Test, wie er unter anderem zur Früherkennung bei Verdacht auf Demenz und Alzheimer angewandt wird. Trump bestand damals nach Angaben seines Arztes mit 30 von 30 Punkten.