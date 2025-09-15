Anzeige
Unglück in Rheinland-Pfalz

Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug nahe Fließem

  • Aktualisiert: 15.09.2025
  • 12:00 Uhr
  • dpa
Einsatzkräfte sicherten in Rheinland-Pfalz das Wrack des Kleinflugzeugs. (Symbolbild)
Einsatzkräfte sicherten in Rheinland-Pfalz das Wrack des Kleinflugzeugs. (Symbolbild)

Stundenlang galt das Ultraleichtflugzeug als vermisst, dann entdeckten Einsatzkräfte die abgestürzte Maschine auf einem Feld bei Fließem. Die Identität der Opfer und die Ursache sind noch unklar.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Rheinland-Pfalz sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Ultraleichtflugzeug war in der Nacht zum Montag (15. September) zunächst vermisst worden, wie die Polizei mitteilte. Planmäßig hätte es am Sonntagabend (14. Sepetmber) auf dem Flugplatz Bitburg landen sollen, doch der Kontakt zum Radar sei abgerissen.

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr fanden das abgestürzte Flugzeug und die beiden toten Insassen am frühen Montagmorgen schließlich auf einem Feld in der Nähe von Fließem. Um wen es sich bei den Toten handelt und warum die Maschine abstürzte, war der Polizei zufolge noch unklar. Die Kreisstraße 74 zwischen Erdorf und Fließem sei derzeit gesperrt.

