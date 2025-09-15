Anzeige
Bergungsteam ist bereits unterwegs

Letzter Wunsch von Laura Dahlmeier: Warum ihr Leichnam doch geborgen wird

  • Veröffentlicht: 15.09.2025
  • 11:45 Uhr
  • Claudia Scheele
Ein Portrait der ehemaligen Biathletin Laura Dahlmeier ist an einer Gedenkstätte im Kurpark Partenkirchen angebracht.
Ein Portrait der ehemaligen Biathletin Laura Dahlmeier ist an einer Gedenkstätte im Kurpark Partenkirchen angebracht.© Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Nachricht vom Tod der Ausnahmeathletin Laura Dahlmeier erschütterte nicht nur die Sportwelt. Nun soll ihr Leichnam trotz ihres ausdrücklichen Wunsches, am Berg zu bleiben, geborgen werden. Ein Bergungsteam ist offenbar bereits unterwegs.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Laura Dahlmeier kam Ende Juli beim Abstieg am Laila Peak durch einen Steinschlag ums Leben.

  • Ihr ausdrücklicher Wunsch war es, nicht geborgen zu werden, um niemanden zu gefährden.

  • Trotz dieses Wunsches ist ein Bergungsteam nun offenbar unterwegs, um ihren Leichnam zu bergen.

Die Biathlon-Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier kam am 28. Juli 2025 bei einer Expedition am Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge ums Leben. Die 31-Jährige wurde beim Abseilen auf 5.700 Metern Höhe von einem Steinschlag getroffen. Zunächst hatten ihre Angehörigen und das Rettungsteam entschieden, ihrem Wunsch zu entsprechen, dass in einem solchen Fall keine Bergung erfolgen soll, um niemanden zu gefährden. Doch jetzt soll ihr Leichnam offenbar doch geborgen werden.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Dahlmeiers letzter Wunsch

Dahlmeiers Management hatte nach ihrem Tod mitgeteilt: "Es war Laura Dahlmeiers ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille, dass in einem Fall wie diesem niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen." Auch die Angehörigen hatten sich zunächst dafür ausgesprochen, diesen Wunsch zu respektieren. Der erfahrene Alpinist Thomas Huber, der Teil des Rettungsteams war, erklärte damals: "Als erfahrene Bergsteiger haben wir uns entschieden, sie soll bleiben. Weil es ihr Wunsch war."

Auch in den News:

Doch die Entscheidung, einen Leichnam am Berg zurückzulassen, ist für viele Angehörige schwer zu akzeptieren. Der bekannte Bergsteiger Reinhold Messner betonte, dass die Eltern in einer solchen Situation das letzte Wort haben sollten: "Die Vorstellung, dass der Leichnam oben liegen bleibt, ist für viele schwer zu ertragen."

Bergungsteam im Einsatz

Der pakistanische Bergführer Kaleem Shani, der im Karakorum-Gebirge tätig ist, berichtete nun am Sonntag (14. September), dass ein Bergungsteam bereits unterwegs sei, um Dahlmeiers sterbliche Überreste zu bergen. Ob diese Entscheidung in Absprache mit den Angehörigen getroffen wurde, ist unklar – das Management der Verstorbenen war auf Nachfrage bisher nicht erreichbar.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Die Bergung am Laila Peak ist mit großen Risiken verbunden. Der 6.069 Meter hohe Gipfel gehört zu den anspruchsvolleren Bergen im Karakorum und ist bekannt für seine steilen Abhänge und gefährlichen Bedingungen.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
  • Bild: "Bergungstrupp auf dem Weg zu Dahlmeiers Leichnam"
  • Kaleem Shani: Instagram-Post
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 15. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 19:55

  • 13:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 17:45

  • 13:09 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 16:00

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 19:55

  • 13:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 18:10

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. September 2025 | 16:25
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 16:25

  • 10:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 19:45

  • 26:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 18:00

  • 11:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 15:45

  • 11:13 Min
  • Ab 12
Mehr News
Prozess gegen Christian B.
News

Fall Maddie: Hauptverdächtiger Christian B. verweigert Befragung durch Scotland Yard

  • 15.09.2025
  • 13:01 Uhr
Der ukrainische Präsident will die Nato im Kampf gegen russische Drohnen mit Erfahrungen und Schulungen unterstützen.
News

Selenskyj bietet Hilfe an – NATO plant neue Drohnenabwehr mit "Sky Fortress"

  • 15.09.2025
  • 12:44 Uhr
Fregatte an Kaimauer der Norderwerft im Hamburger Hafen
News

Einig mit Lürssen-Werft: Rüstungskonzern Rheinmetall will in Schiffsproduktion einsteigen

  • 15.09.2025
  • 12:29 Uhr
Präsident Donald Trump hat den israelischen Angriff auf Hamas-Führer in Katar erneut kritisiert.
News

"Vorsichtig sein": Trump kritisiert Israel für Katar-Angriff

  • 15.09.2025
  • 12:12 Uhr
Unfall
News

Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug nahe Fließem

  • 15.09.2025
  • 12:00 Uhr
ottobock
News

Medizintechnik-Firma auf Erfolgskurs: Ottobock plant Börsengang noch 2025

  • 15.09.2025
  • 11:45 Uhr
Basketball-EM: Deutschland - Türkei
News

EM-Party in Frankfurt - Deutschland feiert seine Basketball-Helden

  • 15.09.2025
  • 11:28 Uhr
Stürmisches Wetter im Norden - Dagebüll
News

Herbststurm erreicht den Norden – diese Regionen sind betroffen

  • 15.09.2025
  • 11:21 Uhr
77. Emmy Awards
News

Hollywood feiert die Emmys 2025: Seth Rogen triumphiert, Spendenaktion geht daneben

  • 15.09.2025
  • 11:14 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250914-935-831608
News

Putin testet uns: Wadephul mit Warnung an Russland

  • 15.09.2025
  • 10:22 Uhr